Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Водещата българска състезателка в тройния скок Габриела Петрова подкрепи Ивет Лалова, за която се появиха сериозни съмнения, че е използва, волно или неволно, забранени вещества по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Тези съмнения се появиха след повторен анализ на пробата, която Лалова е дала след финала на 200 метра на Олимпиадата в Бразилия преди 10 години. Все още не е ясно дали тя ще поиска анализ Б-пробата, но е много вероятно това да се случи.

Ивет Лалова с официална позиция за скандала с допинга

"Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!



Годината е 2013, първото ми състезание с националния отбор. Знаех, че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем. Очите ми светнаха в мига, в който я видях... и така светят и до днес, когато знам, че ще я видя.



От тогава сме приятелки, сестри... семейство! Били сме заедно и в хубавото, и в лошото!

Познавам атлета Ивет, жената Ивет и майката Ивет. И във всичко тя е прекрасна, истинска и честна!!!



Не може да бъдеш голям спортист, ако не си голям човек! Учила съм се от нея на професионализъм, професионална етика и доброта. Един ден ще науча и децата си!



Колкото и кал да хвърляте, някои хора са родени да светят ярко!



Благодаря ти, Ивче за светлината!



Обичам те!❤️", написа Петрова в своя профил в Инстаграм под нейна снимка с Лалова.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg