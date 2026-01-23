Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 205
  • 0

Водещата българска състезателка в тройния скок Габриела Петрова подкрепи Ивет Лалова, за която се появиха сериозни съмнения, че е използва, волно или неволно, забранени вещества по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година.

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Тези съмнения се появиха след повторен анализ на пробата, която Лалова е дала след финала на 200 метра на Олимпиадата в Бразилия преди 10 години. Все още не е ясно дали тя ще поиска анализ Б-пробата, но е много вероятно това да се случи.

Ивет Лалова с официална позиция за скандала с допинга
Ивет Лалова с официална позиция за скандала с допинга

"Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Годината е 2013, първото ми състезание с националния отбор. Знаех, че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем. Очите ми светнаха в мига, в който я видях... и така светят и до днес, когато знам, че ще я видя.

От тогава сме приятелки, сестри... семейство! Били сме заедно и в хубавото, и в лошото!
Познавам атлета Ивет, жената Ивет и майката Ивет. И във всичко тя е прекрасна, истинска и честна!!!

Не може да бъдеш голям спортист, ако не си голям човек! Учила съм се от нея на професионализъм, професионална етика и доброта. Един ден ще науча и децата си!

Колкото и кал да хвърляте, някои хора са родени да светят ярко!

Благодаря ти, Ивче за светлината!

Обичам те!❤️", написа Петрова в своя профил в Инстаграм под нейна снимка с Лалова.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Лека атлетика

Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

  • 23 яну 2026 | 12:11
  • 1474
  • 1
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 42382
  • 100
Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

  • 22 яну 2026 | 18:49
  • 1290
  • 0
35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

  • 22 яну 2026 | 17:01
  • 1167
  • 0
Дуплантис и Стол с отличия на Шведската спортна гала за 2026 г.

Дуплантис и Стол с отличия на Шведската спортна гала за 2026 г.

  • 22 яну 2026 | 16:40
  • 483
  • 0
Манасова стартира сезона с нов национален рекорд на Чехия на 60 метра

Манасова стартира сезона с нов национален рекорд на Чехия на 60 метра

  • 22 яну 2026 | 15:46
  • 837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 36800
  • 154
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 20085
  • 28
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 54923
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 11724
  • 4
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 34628
  • 20
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 38730
  • 79