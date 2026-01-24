Очаквайте на живо: Осем мача от НБА тази нощ

В ранните часове на днешния 24-и януари (събота) се играят нови осем мача от НБА на САЩ и Канада. Преди техния старт лидери бяха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 37 победи и 8 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 32 успеха и 10 поражения (Източна конференция).

Програмната схема стартира в 2:00 часа българско време с мача между Източния лидер Детройт Пистънс, който приема Хюстън Рокетс.

Половин час по-късно започват още три срещи. В една от тях Атланта Хоукс е домакин на Финикс Сънс.

В друг двубой по същото време Бруклин Нетс играе с шампиона от 2024 г. Бостън Селтикс.

Третият сблъсък от този часови диапазон Кливланд Кавалиърс се изправя срещу бившия отбор на Александър Везенков – Сакраменто Кингс.

В 3:00 часа има още една група мачове, като в едната среща по това време Мемфис Гризлис играе с Ню Орлиънс Пеликанс.

Другият мач тогава е между актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър и Индиана Пейсърс.

Останалите два мача ще бъдат по различно време. Първият от тях стартира в 4:30 часа, като в него Милуоки Бъкс е домакин на Денвър Нъгетс.

Последният сблъсък за турнирния ден е насрочен за 5:00 часа и в него Портланд Трейл Блейзърс играе с Торонто Раптърс.