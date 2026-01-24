Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Осем мача от НБА тази нощ

Очаквайте на живо: Осем мача от НБА тази нощ

  • 24 яну 2026 | 01:48
  • 131
  • 0
Очаквайте на живо: Осем мача от НБА тази нощ

В ранните часове на днешния 24-и януари (събота) се играят нови осем мача от НБА на САЩ и Канада. Преди техния старт лидери бяха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 37 победи и 8 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 32 успеха и 10 поражения (Източна конференция).

Програмната схема стартира в 2:00 часа българско време с мача между Източния лидер Детройт Пистънс, който приема Хюстън Рокетс.

Половин час по-късно започват още три срещи. В една от тях Атланта Хоукс е домакин на Финикс Сънс.

В друг двубой по същото време Бруклин Нетс играе с шампиона от 2024 г. Бостън Селтикс.

Третият сблъсък от този часови диапазон Кливланд Кавалиърс се изправя срещу бившия отбор на Александър Везенков – Сакраменто Кингс.

В 3:00 часа има още една група мачове, като в едната среща по това време Мемфис Гризлис играе с Ню Орлиънс Пеликанс.

Другият мач тогава е между актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър и Индиана Пейсърс.

Останалите два мача ще бъдат по различно време. Първият от тях стартира в 4:30 часа, като в него Милуоки Бъкс е домакин на Денвър Нъгетс.

Последният сблъсък за турнирния ден е насрочен за 5:00 часа и в него Портланд Трейл Блейзърс играе с Торонто Раптърс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Последният победи лидера в Евролигата и още интересни резултати в кръг №24 от Евролигата

Последният победи лидера в Евролигата и още интересни резултати в кръг №24 от Евролигата

  • 24 яну 2026 | 00:05
  • 2530
  • 1
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1866
  • 0
Мач от ББЛ А група ще се играе в зала за над 5000 зрители

Мач от ББЛ А група ще се играе в зала за над 5000 зрители

  • 23 яну 2026 | 17:55
  • 2172
  • 2
Сериозен интерес към билетите за дербито Черно море - Балкан

Сериозен интерес към билетите за дербито Черно море - Балкан

  • 23 яну 2026 | 17:28
  • 1177
  • 1
Звезда все още не знае къде ще играе мача си с Дубай

Звезда все още не знае къде ще играе мача си с Дубай

  • 23 яну 2026 | 17:16
  • 869
  • 0
Дъщерята на Денис Родман става най-високоплатената футболистка в света

Дъщерята на Денис Родман става най-високоплатената футболистка в света

  • 23 яну 2026 | 15:46
  • 4897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 48343
  • 233
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 30467
  • 56
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Младежите и девойките откриха програмата

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Младежите и девойките откриха програмата

  • 24 яну 2026 | 01:58
  • 418
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 6729
  • 48
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1866
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 5095
  • 1