Мач от ББЛ А група ще се играе в зала за над 5000 зрители

Интересна локация ще има мачът от 1-вия кръг на ББЛ А Група - Регион Изток между Черно море и Ямбол А. Двубоят е на 25 януари (неделя) от 14:00 часа в зала и ще се изиграе в зала 'Конгресна" на ДКС във Варна, разкриха организаторите пред Sportal.bg.
Те обявиха вход свободен за всички фенове, които ще могат да влизат през Вход №5 на спортното съоръжение.
Ден по-късно, на 26 януари (понеделник) от 19:15 часа в същата зала е сблъсъкът от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига между отборите на Черно море Тича и Балкан.