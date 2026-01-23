Сериозен интерес към билетите за дербито Черно море - Балкан

Отборите на Черно море Тича и Балкан се изправят един срещу друг в дерби от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а преди сблъсъка на 26 януари (понеделник) от 19:15 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна, Sportal.bg видя, че интересът към него е доста сериозен.

Организаторите на спортното събитие пуснаха билетите в продажба седмица по-рано, като вече е продадено сериозно количество от тях. Пропуските са на цени от 7 и 10 евро.

На сериозна подкрепа ще разчитат и ботевградчани, до които плътно в морската столица ще бъде тяхната агитка, научи нашата медия.

Балкан е лидер в класирането с 14 победи и 2 загуби от началото на сезона, а Черно море Тича заема трета позиция в таблицата с баланс от 11 успеха и 5 поражения в сметката си.

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук