Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Лешно след трисетова битка

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите ва турнира по тенис на твърда настилка в Лешно (Полша). Българката загуби с 3:6, 6:4, 0:6 срещу осмата в схемата Катинка фон Дайхман.

18-годишната Янева загуби първия сет, губейки подаването си на два пъти. Във втората частимаше общо пет пробива, като три от тях бяха в полза на Елизара Янева.

Представителката на Лохтенщайн спечели всичките шест гейма в третия сет и се поздрави с краен успех след час и 45 минути.

Българската тенисистка стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на WTA.