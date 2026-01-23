Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

  • 23 яну 2026 | 16:44
  • 378
  • 0
Мачовете ще започнат час по-рано от обичайното на Откритото първенство на Австралия по тенис в събота поради очакваните високи температури по-късно през деня в Мелбърн, обявиха организаторите.

Двубоите от третия кръг на основните кортове ще стартират в 10:30 часа местно време, половин час след началото на играта на външните кортове.

„Очаква се температурата да се покачи до ниските 30 градуса по Целзий до средата на деня и да достигне пик в късния следобед. Всички, които идват, трябва да се подготвят за жегата и да се възползват от увеличената сянка и охлаждащите зони на обекта“, се казва в изявление на турнира, цитирано от АП.

Според метеорологичната служба на австралийското правителство, температурата може да достигне 40 градуса по Целзий в късния следобед.

Турнирът използва протокол за екстремни горещини от 2019 година насам, който позволява допълнителни почивки за тенисистите и прекъсване на мачовете, ако комбинация от температура на въздуха, лъчиста топлина, влажност и скорост на вятъра достигне определени прагове.

