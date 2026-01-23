Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Членовете на БФ Гимнастика вече наброяват 30 клуба

  • 23 яну 2026 | 16:29
  • 237
  • 0
Българска федерация гимнастика проведе днес редовното си годишно общо-отчетно събрание. В залата по спортна гимнастика в НСБ „Раковски“ присъстваха представители на 22 от общо 29-е регистрирани клуба.

Делегатите с пълно единодушие одобриха отчетите за дейността на централата и бюджета за 2025 година, както и план-сметката за 2026 година. Утвърден беше и държавен спортен календар.

След тригодишно отлагане за редовен член на организацията беше приет клуб по спортна гимнастика „Вега“ с президент Драгомир Пеев. Така клубовете-членове на БФ Гимнастика, вече са 30, съобщават от централата.

„От три години те се опитваха да станат членове и се радвам, че този път бяха приети единодушно. Колкото повече клубове и деца има, толкова по-добро ще бъде развитието на спорта“, каза президентът на централата и олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта 1996 Красимир Дунев.

Той коментира и края на състезателната кариера на Еди Пенев.

„Научих новината лично от него. Той благодари за всичко, което федерацията направи за него. Еди Пенев остава един от най-успешните ни състезатели“, подчерта Дунев.

В националния отбор остава брат му Кевин Пенев, който ще пристигне през март в България и ще започне подготовка.

