Членовете на БФ Гимнастика вече наброяват 30 клуба

Българска федерация гимнастика проведе днес редовното си годишно общо-отчетно събрание. В залата по спортна гимнастика в НСБ „Раковски“ присъстваха представители на 22 от общо 29-е регистрирани клуба.

Делегатите с пълно единодушие одобриха отчетите за дейността на централата и бюджета за 2025 година, както и план-сметката за 2026 година. Утвърден беше и държавен спортен календар.

След тригодишно отлагане за редовен член на организацията беше приет клуб по спортна гимнастика „Вега“ с президент Драгомир Пеев. Така клубовете-членове на БФ Гимнастика, вече са 30, съобщават от централата.

„От три години те се опитваха да станат членове и се радвам, че този път бяха приети единодушно. Колкото повече клубове и деца има, толкова по-добро ще бъде развитието на спорта“, каза президентът на централата и олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта 1996 Красимир Дунев.

Той коментира и края на състезателната кариера на Еди Пенев.

„Научих новината лично от него. Той благодари за всичко, което федерацията направи за него. Еди Пенев остава един от най-успешните ни състезатели“, подчерта Дунев.

В националния отбор остава брат му Кевин Пенев, който ще пристигне през март в България и ще започне подготовка.