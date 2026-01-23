Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор гостува в Балчик за третата си контрола

Миньор гостува в Балчик за третата си контрола

  • 23 яну 2026 | 16:28
  • 244
  • 2
Миньор гостува в Балчик за третата си контрола

Миньор (Перник) ще изиграе третата си зимна проверка в Балчик, където ще срещне местния Черноморец, заемащ втората позиция в Североизточната Трета лига с равен актив от точки с лидера Септември (Тервел). Във вчерашния ден „чуковете“ победиха именно септемврийци с 2:0 във втората си контрола от подготовката за пролетния дял на шампионата. Срещата с Черноморец е утре, 24-ти януари, от 14:00 часа, и е втора по време на лагера на тима в Албена.

Приятелските мачове на Миньор по време на зимната подготовка: 

  • 17 януари – ЦСКА II – Миньор – 1:0

  • 22 януари – Септември (Тервел) – Миньор – 0:2

  • 24 януари – Черноморец (Балчик) – Миньор, 14:00 часа, Балчик

  • 28 януари – Лудогорец II – Миньор, 14:00 часа

  • 31 януари  – Спартак (Варна) – Миньор

  • 7 февруари – Миньор – Пирин (Благоевград)

