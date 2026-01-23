Миньор гостува в Балчик за третата си контрола

Миньор (Перник) ще изиграе третата си зимна проверка в Балчик, където ще срещне местния Черноморец, заемащ втората позиция в Североизточната Трета лига с равен актив от точки с лидера Септември (Тервел). Във вчерашния ден „чуковете“ победиха именно септемврийци с 2:0 във втората си контрола от подготовката за пролетния дял на шампионата. Срещата с Черноморец е утре, 24-ти януари, от 14:00 часа, и е втора по време на лагера на тима в Албена.

Приятелските мачове на Миньор по време на зимната подготовка:

17 януари – ЦСКА II – Миньор – 1:0

22 януари – Септември (Тервел) – Миньор – 0:2

24 януари – Черноморец (Балчик) – Миньор, 14:00 часа, Балчик

28 януари – Лудогорец II – Миньор, 14:00 часа

31 януари – Спартак (Варна) – Миньор

7 февруари – Миньор – Пирин (Благоевград)