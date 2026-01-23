Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

Радослав Янков отпадна на осминафиналите и остана 16-и на паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, единственият български участник в този старт, преодоля квалификациите и загуби в първия кръг на елиминациите от корееца Санхо Ли с изоставане от 0.13 секунди.

Ли достигна до малкия финал, който загуби от италианеца Аарън Марч.

Победител стана друг представител на Италия - Роланд Фишналер, който в големия финал се наложи срещу австриеца Фабиан Обман.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа остава италианецът Аарън Марч с 515 точки, докато най-предно класиране от българите е за Радослав Янков - 9-и с 241 точки. Тервел Замфиров е 11-и с 228 точки, а Александър Кръшняк - 25-и с 113 точки.

Следващият старт за Световната купа е паралелен гигантски слалом в Рогла, Словения, на 31 януари.