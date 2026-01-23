Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

  • 23 яну 2026 | 15:56
  • 175
  • 0
Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

Радослав Янков отпадна на осминафиналите и остана 16-и на паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, единственият български участник в този старт, преодоля квалификациите и загуби в първия кръг на елиминациите от корееца Санхо Ли с изоставане от 0.13 секунди.

Ли достигна до малкия финал, който загуби от италианеца Аарън Марч.

Победител стана друг представител на Италия - Роланд Фишналер, който в големия финал се наложи срещу австриеца Фабиан Обман.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа остава италианецът Аарън Марч с 515 точки, докато най-предно класиране от българите е за Радослав Янков - 9-и с 241 точки. Тервел Замфиров е 11-и с 228 точки, а Александър Кръшняк - 25-и с 113 точки.

Следващият старт за Световната купа е паралелен гигантски слалом в Рогла, Словения, на 31 януари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Радослав Янков преодоля квалификациите на паралелен гигантски слалом от СК в Зимонхьое

Радослав Янков преодоля квалификациите на паралелен гигантски слалом от СК в Зимонхьое

  • 23 яну 2026 | 13:35
  • 1184
  • 0
Стивън Стамкос отбеляза хеттрик за победа на Нешвил срещу Отава

Стивън Стамкос отбеляза хеттрик за победа на Нешвил срещу Отава

  • 23 яну 2026 | 12:55
  • 415
  • 0
Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

  • 23 яну 2026 | 10:12
  • 549
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 23 яну 2026 | 08:43
  • 350
  • 0
Националният отбор по хокей на лед до 20 години победи убедително Турция

Националният отбор по хокей на лед до 20 години победи убедително Турция

  • 23 яну 2026 | 00:26
  • 1405
  • 0
Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

  • 22 яну 2026 | 20:55
  • 2627
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 19489
  • 75
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4523
  • 3
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 45586
  • 126
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1890
  • 1
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 28521
  • 16
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 33442
  • 73