Дъщерята на Денис Родман става най-високоплатената футболистка в света

Дъщерята на бившата баскетболна звезда Денис Родман - Тринити Родман, е подписала тригодишен договор с американския клуб Вашингтон Спирит, който я превръща в най-високоплатената футболистка в света според нейния агент.

23-годишната дъщеря на шампиона от Националната баскетболна асоциация (НБА) с Детройт Пистънс и Чикаго Булс е свободен агент, откакто контрактът ѝ със същия отбор изтече на 31 декември 2025-а. От Вашингтон Спирит обаче са избрали да ѝ предложат нов договор на стойност 2 милиона долара годишно, който ще я задържи в клуба до 2028-а.

Агентът ѝ Майк Сенковски заяви пред ESPN, че сделката ще я превърне в състезателката с най-висока заплата в женския футбол.

„Чувството е невероятно. Много съм щастлива. Мисля, че това е момент, който ще промени женския футбол. Не мога дори да опиша как се чувствам“, каза Тринити Родман след подписването на новия договор, цитирана от BBC.

Американката спечели първенството на САЩ (NWSL) в дебютния си сезон през 2021-а и беше избрана за най-добър новобранец на годината.

„Тринити е играч, който се появява веднъж на поколение, но по-важното е, че представлява бъдещето на този клуб и на женския футбол като цяло“, добави собственикът на Вашингтон Спирит - Мишел Канг.

Родман има 47 мача с националната фланелка на САЩ, в които е отбелязала 11 гола, откакто направи дебюта си през 2022 година.

До момента носителката на „Златната топка“ Айтана Бонмати (Барселона) беше най-високоплатена сред жените.