Билетите за двубоя между Марица и полския Девелопрес в Шампионската лига са в продажба

Билетите за последното домакинство на Марица (Пловдив) в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за жени вече са в продажба. Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек ще се изправят срещу полския Девелопрес (Жешув) на 27 януари (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума.

Пропуските за срещата вече са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay.

В деня на мача билети ще се продават и на касата в зала Колодрума.

Цената на билетите е следната:

– За ученици и пенсионери – 5 € / 9.78 лв.

– Редовен билет – 10 € / 19.56 лв.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но без право на запазено място.

Абонаментните карти важат за този двубой. За притежателите на сезонни пропуски в зала Колодрума отново ще бъде обособена и специална ВИП зона с включен безплатен кетъринг.