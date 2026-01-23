Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

Водещият български ММА боец Никола Дипчиков е получил сцепване на ребрата след контузия по време на спаринг. Ветеранът от Севлиево разказа за Спортната джунгла подробности как се е получила травмата, заради която пропадна неговия мач на ACA 200. Той трябваше да се бие с Руслан Шамилов на 6 февруари.

„Има малко сцепване на ребрата. Тънко като косъм. Ще трябват няколко седмици, за да зарасне – сподели Дипчиков. – Случи се по време на спаринг. Бих се с едно момче, което също имаше мач. По-млад е. Всичко при тях е на живот и смърт. Играят без да пазят. Скочи с летящо коляно и ме нацели в гърдите. Беше доста рисково. Подцених ситуацията. Даже направих още един, четвърти рунд. Болеше ме, но беше поносимо. Когато изстина на другия ден, видях, че няма как да тренирам пълноценно. Направих още един опит. Когато загрявахме на земя, въздухът спираше, след като някой легне върху мен.“

Поставянето на Никола Дипчиков на юбилейната карта на ACA е голямо признание. Вече 10 години българинът е част от най-голямата руска верига.

„Голямо събитие. Малцина са бойците, които бяха избрани. Беше голяма привилегия – добави Дипчиков. – Очакваше се всеки момент да обявят моя мач. Дори ми бяха подготвили екипи. За пръв път ми се случва подобна контузия толкова скоро до мач и се налага да откажа битката. Яд ме е. Ако не намерят съперник на Руслан Шамилов, може да играем отново на някое от следващите шоута.“