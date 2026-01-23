Популярни
Стивън Стамкос отбеляза хеттрик за победа на Нешвил срещу Отава

  23 яну 2026 | 12:55
Стивън Стамкос завърши втория си хеттрик за сезона с победен гол 1:13 минути преди сирената и домакинът Нешвил Предатърс спечели с 5:3 срещу Отава Сенатърс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). С този успех отборът от Тенеси се изкачи на пето място в Централната дивизия с 52 точки.

Капитанът Роман Йоси изигра мач номер хиляда в кариерата си, а Стамкос направи 16-ия си хеттрик. Жонатан Маршесо и Коул Смит също бяха точни за Нешвил, а Райън О'Райли направи асистенции за последните три попадения. Юси Сарос отрази 23 шайби и допусна голове срещу Стивън Халидей, Ридли Грейг и Дилън Къзинс.

Сенатърс загубиха за трети път в последните си четири мача и са на дъното на Атлантическата дивизия с 53 точки.

Оливър Муур отбеляза решаващия гол и Чикаго Блекхоукс спечели с 4:3 след дузпи срещу Каролина Хърикейнс. Иля Микейев, Ник Лардис и Конър Мърфи също бяха точни за "черните ястреби", които са с три точки зад Нешвил в Централната дивизия. Йоел Нюстром, Джордан Стаал и Джаксън Блейк вкараха за Кейнс, които водят в Столичната с шест точки пред Питсбърг.

Пенгуинс спечелиха с 6:2 срещу Едмънтън Ойлърс, след като Антъни Манта се разписа през 21 секунди в началото на втората третина. Евгени Малкин помогна с гол и асистенция, а Сидни Кросби, Рикард Ракел и Егор Чинаков също вкараха за отбора от Пенсилвания. Поражението остави Едмънтън на втора позиция в Централната дивизия с две точки зад Колорадо Аваланш.

Кирил Капризов записа два гола и асистенция за победа на Минесота Уайлд с 4:3 срещу Детройт Ред Уингс. Матс Зукарело също се разписа два пъти за тима от Минеаполис, който е втори в Западната конференция с десет точки зад Колорадо. Детройт, за който Лукас Реймънд вкара два гола, е лидер в Атлантическата дивизия с точка пред Тампа Бей Лайтнинг.

