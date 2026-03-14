Ще помогне ли ЦСКА на Левски в битката за титлата с Лудогорец - включете се с коментар в efbet Лига live
Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус

Австрийката Юлия Шайб спечели гигантския слалом в шведския зимен център Оре, с което си гарантира малкия кристален глобус. Тя става първата австрийка от десет години насам, която печели трофея в дисциплината.

Юлия Шайб даде най-доброто време 2:22.41 минути от двата манша. Тя беше втора след първия манш, като изоставаше с 11 стотни зад канадката Камий Раст, която обаче изпусна врата във втория манш и отпадна. Това бе пета победа през сезона за Шайб в гигантските слаломи.

Втора остана американката Паула Молцан, която завърши на 36 стотни след шампионката, като тя бе трета след първия манш.

На трето място финишира новозеландката Алис Робинсън с общо време 2:23.16 минути.

В челната петица намериха място още Ема Айхер от Германия и американката Микаела Шифрин.

Юлия Шайб спечели световната купа в гигантския слалом с 660 точки едно състезание преди края. Втора е швейцарката Камий Раст с 471 точки, а трета - Сара Хектор от Швеция с 429.

В генералното класиране убедително води американката Микаела Шифрин с 1186 точки. На втора позиция е германката Ема Айхер с 1066, а трета е Камий Раст с 963.

