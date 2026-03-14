Ще помогне ли ЦСКА на Левски в битката за титлата с Лудогорец - включете се с коментар в efbet Лига live
  Стела Янчовичина се класира 16-а и в слалома на Параолимпийските игри

Стела Янчовичина се класира 16-а и в слалома на Параолимпийските игри

  • 14 март 2026 | 16:45
Българската скиорка Стела Янчовичина се класира на 16-о място в женския слалом на Параолимпийските игри, който се състоя в Кортина д'Ампецо. Българката завърши с време 2:08.42 минути от двата манша. Тя бе 17-а след първото спускане и се придвижи с една позиция напред след второто. Янчовичина завърши 16-а и в гигантския слалом преди два дни.

Шампионка в дисциплината стана рускинята Варвара Ворончинхина, която бе над всички с общо време 1:26.95 минута. Това е втори златен медал на Параолимпийските игри за нея, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Ворончинхина спечели сребро на спускането и бронз в гигантския слалом.

Втора остана китайката Вънцзин Чжу, която остана на 1.49 секунда зад рускинята. Бронзовият медал остана за канадката Микаела Гослин.

