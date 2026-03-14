Невероятната година на Хедегарт продължава

Каква година само за Ейнар Хедегарт (Норвегия)! Почти точно преди година той спечели първия си подиум в Световната купа по ски бягане в Осло, и то едва във второто си участие в Световната купа – в момент, когато все още се чудеше дали да продължи да се състезава и в биатлона.

През лятната пауза, след като навърши 24 години, той реши да се посвети изцяло на ски бягането и оттогава не е поглеждал назад.

Той спечели още три индивидуални подиума в Световната купа, включително първите си две победи – и двете в 10 км свободен стил – в рамките на две последователни седмици през декември в Трондхайм (Норвегия) и Давос (Швейцария).

След това последва блестящ дебют на Олимпийските игри, където той спечели два златни медала в отборните дисциплини, както и бронз в любимата си дисциплина 10 км свободен стил на Милано–Кортина 2026.

В събота, отново в Осло, Хедегарт подпечата почти перфектната си година с победа в емблематичния масов старт на 50 км в Холменколен. Йоханес Хьосфлот Клебо (Норвегия) отсъстваше, след като получи травма на главата при падане в Драмен в четвъртък, но хилядите норвежки фенове, дошли да гледат състезанието, вече имат нов герой – Хедегарт.

Само седмица след като спечели маратонско състезание в Енгадин (Швейцария), Хедегарт беше сред основните фаворити на експертите за победата в Осло в отсъствието на Клебо, особено предвид това, че състезанието беше в любимата му техника – свободен стил. Но това беше първият му старт на 50 км в Световната купа и едва второто му състезание с масов старт, и дълго време изглеждаше, че липсата на опит може да му попречи.

Първо Хедегарт се оказа блокиран в основната група по време на ранните опити за откъсване. След това неговият сънародник Ивер Тилдхейм Андерсен (Норвегия) изглеждаше, че е направил майсторски ход, като беше единственият състезател, който смени ските си в края на третата обиколка (от общо шест). Докато повечето от съперниците му смениха ските си обиколка по-късно, 25-годишният Андерсен направи атака и натрупа преднина от 15.6 секунди пред преследващата група само една обиколка преди финала.

Но когато ските на Андерсен, които бяха малко по-износени от тези на съперниците му, започнаха да губят плъзгане, преследвачите успяха да се организират и да намалят разликата. До 43.8 км тя вече беше 9.4 секунди, а при 44.6 км изчезна напълно, когато Андерсен беше настигнат от шестима състезатели, сред които двама предишни победители в това състезание – Симен Хегстад Крюгер и Мартин Льовстрьом Ниенгет, както и победителят в генералното класиране за Световната купа 2023/24 Харaлд Йостберг Амундсен, и разбира се – Хедегарт.

Само 1.1 секунди разделяха тези четирима състезатели при оставащи 0.8 км до финала. Амундсен водеше при последното изкачване, но Хедегарт – най-силният спринтьор от четиримата – излезе рамо до рамо със сънародника си и включи последните си сили, като успя да удържи Амундсен и да спечели с 0.4 секунди. Ньенгет, олимпийският сребърен медалист на 50 км, завърши 1.1 секунди по-назад на трето място.

Каспер Андерсон Херланд, който е точно шест месеца по-възрастен от Хедегарт и правеше своя дебют в Световната купа, завърши пети, като радостно посочи приятеля си, когато пресече финала.

Сезонът на Световната купа по ски бягане ще приключи в Лейк Плесид, САЩ, между 20 и 22 март, със състезания на 10 км класически стил с интервален старт, спринт свободен стил и 20 км масов старт свободен стил при мъжете и жените.