Нъгетс и Спърс се завърнаха към победите

Пейтън Уотсън изведе Денвър Нъгетс до успеха в гостуването срещу Вашингтон Уизардс със 107:97 в мач от редовния сезон в НБА.

Той отбеляза рекордните за кариерата си 35 точки, за да донесе победата на борещия се с контузии отбор от щата Колорадо.

Second option Peyton Watson 🔥



35-8-3-2-4 tonight pic.twitter.com/exY5T97vdg — Dynatyze Fantasy Sports (@Dynatyze) January 23, 2026

Джамал Мъри добави 24, а Арън Гордън и завърналият се от травма Йонас Валанчюнас записаха по 16 точки.

Никола Йокич пропусна 13-и пореден двубой за Денвър заради проблем в коляното. Така Денвър вече е трети на Запад с актив от 30 победи и 15 поражения.

За тима на Вашингтон, който е предпоследен в Източната конференция с баланс от 10-33, Кишон Джордж записа дабъл-дабъл от 20 точки и 12 борби, Тре Джонсън добави 19 точки, а Алекс Сар – 15 точки и 8 борби.

В друг мач Сан Антонио Спърс се наложи над Юта Джаз със 126:109 като гост. Де'Арън Фокс стреля при 10 от 13, включително 6 тройки, за общо 31 точки, а Виктор Уембаняма добави 26 точки, 13 борби и 5 чадъра.

Келдън Джонсън се отчете с 21, влизайки от пейката, Джулиан Шампани наниза 17, а Стефон Касъл – 16 точки и 8 асистенции. „Шпорите“ подобриха баланса си до 31-14 и са втори на Запад, но все още изостават на 6 победи зад лидера Оклахома Сити Тъндър.

De'Aaron Fox and the @spurs win in Utah!



🦊 31 PTS

🦊 6-9 3PM

🦊 10-13 FGM



San Antonio improves to 31-14! pic.twitter.com/Sxqfpgsbtw — NBA (@NBA) January 23, 2026

Ейс Бейли отбеляза рекордните за кариерата си 25 точки, а Кийонте Джордж добави 23, но не вкара нито една през второто полувреме.

Юсуф Нуркич завърши с трипъл-дабъл във втори пореден мач със 17 точки, 14 асистенции и 11 борби. Това се случва, след като тимът на Юта беше без нито един трипъл-дабъл за над 15 сезона, докато Нуркич не записа две поредни подобни постижения.