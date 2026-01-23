Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Нъгетс и Спърс се завърнаха към победите

Нъгетс и Спърс се завърнаха към победите

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 137
  • 0
Нъгетс и Спърс се завърнаха към победите

Пейтън Уотсън изведе Денвър Нъгетс до успеха в гостуването срещу Вашингтон Уизардс със 107:97 в мач от редовния сезон в НБА.

Той отбеляза рекордните за кариерата си 35 точки, за да донесе победата на борещия се с контузии отбор от щата Колорадо.

Джамал Мъри добави 24, а Арън Гордън и завърналият се от травма Йонас Валанчюнас записаха по 16 точки.

Никола Йокич пропусна 13-и пореден двубой за Денвър заради проблем в коляното. Така Денвър вече е трети на Запад с актив от 30 победи и 15 поражения.

За тима на Вашингтон, който е предпоследен в Източната конференция с баланс от 10-33, Кишон Джордж записа дабъл-дабъл от 20 точки и 12 борби, Тре Джонсън добави 19 точки, а Алекс Сар – 15 точки и 8 борби.

В друг мач Сан Антонио Спърс се наложи над Юта Джаз със 126:109 като гост. Де'Арън Фокс стреля при 10 от 13, включително 6 тройки, за общо 31 точки, а Виктор Уембаняма добави 26 точки, 13 борби и 5 чадъра.

Келдън Джонсън се отчете с 21, влизайки от пейката, Джулиан Шампани наниза 17, а Стефон Касъл – 16 точки и 8 асистенции. „Шпорите“ подобриха баланса си до 31-14 и са втори на Запад, но все още изостават на 6 победи зад лидера Оклахома Сити Тъндър.

Ейс Бейли отбеляза рекордните за кариерата си 25 точки, а Кийонте Джордж добави 23, но не вкара нито една през второто полувреме.

Юсуф Нуркич завърши с трипъл-дабъл във втори пореден мач със 17 точки, 14 асистенции и 11 борби. Това се случва, след като тимът на Юта беше без нито един трипъл-дабъл за над 15 сезона, докато Нуркич не записа две поредни подобни постижения.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

Това не се случва всеки ден - големият Костас Слукас остана без точка

  • 23 яну 2026 | 00:17
  • 1122
  • 0
Изиграха се шест двубоя от 24-ия кръг на Евролигата, ето резултатите

Изиграха се шест двубоя от 24-ия кръг на Евролигата, ето резултатите

  • 22 яну 2026 | 23:49
  • 9206
  • 0
Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

Развалено проклятие! Олимпиакос превзе крепостта на Ефес за първи път от дълго време

  • 22 яну 2026 | 22:56
  • 868
  • 0
Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

  • 22 яну 2026 | 22:41
  • 608
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 18368
  • 3
Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

  • 22 яну 2026 | 19:15
  • 1641
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 26762
  • 94
Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

Янев даде оценка на лагера, коментира трансфер на Турицов и заяви: Искаме да направим отбор, който да радва окото

  • 23 яну 2026 | 13:07
  • 1025
  • 0
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 19564
  • 12
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 6044
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 27177
  • 62
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 15257
  • 32