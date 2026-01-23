Маверикс пречупиха с Уориърс шоу на Маршал

Далас Маверикс надделя като домакин над Голдън Стейт Уориърс със 123:115 в мач от редовния сезон в НБА. Наджи Маршал изравни най-добрите си постижения за сезона с 30 точки и 9 асистенции, донасяйки четвърта поредна победа на тима си. Гостите от своя страна загубиха втори мач, след като останаха без една от звездите си в лицето на Джими Бътлър, който няма да играе до края на сезона.

С този успех балансът на Далас на 12-ото място в класирането на Западната конференция стана 19-26, докато Голдън Стейт е осми с 25-21.

Наджи Маршал получи помощ от Купър Флаг и Макс Кристи, които отбелязаха по 21 точки, а първият добави и 11 борби към тях. Брандън Уилямс се включи с 19 точки, влизайки от пейката.

Dallas wins their fourth straight behind a trio of superb performances!



🤠 Naji Marshall: 30p, 7r, 9a

🤠 Cooper Flagg: 21p, 11r

🤠 Max Christie: 21p, 5 3pm pic.twitter.com/ojdrA1pLNR — NBA (@NBA) January 23, 2026

Стеф Къри беше най-резултатен в двубоя с 38 точки и стреля при успеваемост 8 от 15 от зоната за три точки, с което стана първият играч в историята на НБА, опитал 10 000 стрелби от тройката. От тях двукратният носител на приза за Най-полезен играч е вкарал 4222.

STEPHEN CURRY HAS 31!! pic.twitter.com/dyqeS0b1Ve — Jimmy Butler Muse (@ButlerlllMuse) January 23, 2026

Освен него за „Воините“ единствено Де'Антъни Мелтън (22), Моузес Мууди (12) и Джонатан Куминга (10) се отчетоха с двуцифрена резултатност. Последният напусна срещата с контузия, след като игра едва за втори път от повече от месец.