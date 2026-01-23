Популярни
Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

  • 23 яну 2026 | 12:11
  • 516
  • 0
Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

Олимпийската шампионка в бягането с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон обяви, че е бременна.

В публикация в Инстаграм тя позира на снимка до съпруга си Андре Леврон-младши на плажа, а двамата държат снимки от видеозон.

Маклафлин-Леврон спечели последните две олимпийски титли на 400 метра с препятствия, като и двата пъти постави световни рекорди. В момента той е 50.37 секунди. Миналата година тя премина в дисциплината 400 метра и завоюва световната титла с 47.78, превръщайки се в първата жена, постигнала под 48 секунди от 1985-а насам.

Очаква се атлетката пропусне сезон 2026.

