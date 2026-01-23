Популярни
След 30 години България отново приема Европейско по спортна стрелба

  • 23 яну 2026 | 11:49
  • 321
  • 0
След 30 години България отново приема Европейско по спортна стрелба

Около 800 участници от близо 40 държави ще пристигнат в Бургас за Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе в „Арена Бургас“ през февруари. Официалното откриване на първенството ще се състои на 3 февруари от 18:30 часа. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и от Европейската конфедерация по стрелба.

„30 години България не е била домакин на състезание по спортна стрелба от такъв ранг. Това първенство носи изключителен престиж на страната ни. Разбира се, то е и отговорност, с която вярвам, ще се справим по най-добрия начин. Специални благодарности за община Бургас за подкрепата. Европейското първенство е отлична възможност за популяризиране на спортната стрелба, възможност за изява и на нашите млади надежди. Ще донесе и много сериозен организационен опит на нашата федерация. През изминалите две години на подготовка наши кади участваха в специални съдийски курсове, в курсове за работа с електронни мишени. Така вече имаме и още по-подготвени хора, които придобиват умения във връзка с провеждането на състезания от такъв ранг“, заяви председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева.

„20 български съдии ще се включат в организацията на европейското първенство плюс 15 чуждестранни, които ще бъдат изпратени от Европейската конфедерация. Състезанието е много мащабно. Всъщност ние организираме две европейски първенства - за юноши и девойки във възраст до 16 и до 18 години и за младежи до 21 години. Броят на участниците и държавите също е впечатляващ. Убедена съм, че всички ще имат незабравими спомени от Бургас и България, а ние ще имаме удоволствието да видим доброто бъдеще на спортната стрелба“, добави тя.

За първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти - през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.

