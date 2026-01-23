Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

Напрегнатите съперничества понякога водят до неочаквани съюзи, какъвто е случаят с Джъстин Гейджи, който пламенно защити бившия си опонент Дъстин Порие от критиките, отправени към него от Пади Пимблет.

Разгорещеният диалог се състоя по време на пресконференцията преди UFC 324 в четвъртък. Гейджи беше помолен да коментира нападките на Пимблет, който обеща да му нанесе побой, какъвто никога не е изпитвал. Гейджи отвърна, че всъщност се наслаждава на постоянните тиради на Пимблет, защото те само го мотивират допълнително. Той обаче не одобрява, когато скаузърът си позволява да говори за бойци, постигнали много повече от него.

„Обожавам го“, каза Гейджи за коментарите на Пимблет. „Обожавам всичко, което говори. Определено звучи прекалено самоуверен. Обижда легенди като Дъстин Порие. В събота ще разходя това английско к*е. Гледайте.“

В отговор Пимблет призна, че рядко има добри думи за Порие. Англичанинът твърди, че просто е изразил своето откровено мнение за последното представяне на Порие преди оттеглянето му, когато той претърпя загуба с единодушно съдийско решение в пет рунда от Макс Холоуей през юли.

„Дъстин никога не казва нищо хубаво за мен“, заяви Пимблет. „Аз пък бях честен и казах, че изглеждаше зле срещу [Макс Холоуей], по дяволите. Спри да се оплакваш. Казвам, че Дъстин изглеждаше зле срещу Холоуей. Това казах.“

Гейджи, който претърпя брутален нокаут от Холоуей в срещата им на UFC 300, не очаква Пимблет да се справи много по-добре, ако някога се изправи срещу хаваеца.

„И ти ще изглеждаш зле срещу Холоуей“, отвърна Гейджи. „Няма да се биеш с него.“

Разбира се, Пимблет не се съгласи. Тъй като настоящият шампион на UFC в лека категория Илия Топурия все още е извън октагона поради лични проблеми, той посочи Холоуей като потенциален бъдещ съперник.

„Ще видим, след като те победя“, каза Пимблет на Гейджи. „Може и да се бия с него.“

Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

Вижте видео от пресконференцията тук: