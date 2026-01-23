Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

Пади Пимблет се наслади на бурните овации на публиката, преди да застане очи в очи с Джъстин Гейджи.

Въпреки че на UFC 324 Пади Пимблет ще стъпи на вражеска територия, публиката определено беше на негова страна по време на последната му среща лице в лице с Джъстин Гейджи.

Преди битката им за временната титла в лека категория, Пимблет излезе на сцената под звуците на мощен хор от фенове, скандиращи „О, Пади Лошото момче“, докато се изправяше срещу Гейджи. Може би заради обувките, но Пимблет определено изглеждаше по-едър и по-висок от Гейджи, който остана невъзмутим, преди да размени няколко думи с опонента си.

В подглавната битка Шон О'Мали и Сонг Ядонг също си размениха няколко думи, но без напрежение в тях. О'Мали се стреми да прекъсне серия от две поредни загуби, след като отстъпи последователно пред Мераб Двалишвили.

Боецът, който може би предизвика най-бурна реакция от публиката, беше Дерик Люис. Той прие с радост подкрепата на феновете, преди да се изправи срещу Уалдо Кортес-Акоста. Двамата бойци от тежка категория вдигнаха юмруци за снимката, а Уайт направи всичко възможно, за да гарантира, че двамата гиганти на сцената няма да започнат битката си още там. За щастие, инциденти нямаше и сега Люис и Кортес-Акоста се готвят да се срещнат в един от най-очакваните двубои на UFC 324.

Всички бойци ще се изправят един срещу друг за последен път по време на медийното претегляне по-късно днес. Бойната гала UFC 324 ще се проведе в неделя сутрин българско време.

Вижте видео от пресконференцията: