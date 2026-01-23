Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

  • 23 яну 2026 | 10:42
  • 785
  • 0
Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

Юлия Путинцева (Казахстан) продължава в четвъртия кръг на Australian Open, след като надделя над квалификантката Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:7(3), 6:3.

На корта имаше море от червени турски знамена, докато феновете се стичаха, за да подкрепят Сьонмез, номер 112 в световната ранглиста, в опита й да стане първата тенисистка от Турция, достигнала до четвъртия кръг на турнири от Големия шлем в Оупън ерата.

Сьонмез, която победи 11-тата поставена Екатерина Александрова в първия кръг, изглеждаше унила, когато изоставаше с 1:3 във втория сет, но спечели тайбрека, предизвиквайки бурни аплодисменти от сънародничките си на трибуните. Путинцева обаче запази самообладание, за да вземе последния сет.

След края казахстанската тенисистка докосна ухото си с ръка и изпрати въздушни целувки на турските фенове, което веднага предизвика бурни освирквания. След като се ръкува със Сьонмез, Путинцева танцува провокативно близо до мястото си, което накара турските фенове да я освиркват по време на интервюто й на корта.

„Честно казано, тук беше наистина луда атмосфера. Вижте ги турските фенове. Те са много страстни в това, което правят. Страхотно е да се види, особено срещу мен, защото обичам този вид битка”, заяви Путинцева.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

  • 23 яну 2026 | 07:57
  • 2347
  • 0
Ден 6 на Australian Open

Ден 6 на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 07:55
  • 4768
  • 3
Медведев оцеля в Мелбърн след фантастичен обрат от 0:2

Медведев оцеля в Мелбърн след фантастичен обрат от 0:2

  • 23 яну 2026 | 07:26
  • 1558
  • 0
Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова, следва бързо набиращата скорост Мбоко

Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова, следва бързо набиращата скорост Мбоко

  • 23 яну 2026 | 05:24
  • 3520
  • 3
Каратанчева е на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ, Евтимова загуби на двойки

Каратанчева е на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ, Евтимова загуби на двойки

  • 23 яну 2026 | 02:18
  • 993
  • 0
Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

  • 22 яну 2026 | 19:26
  • 1133
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7782
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9312
  • 10
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2846
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22541
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12888
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65926
  • 142