Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

Юлия Путинцева (Казахстан) продължава в четвъртия кръг на Australian Open, след като надделя над квалификантката Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:7(3), 6:3.
На корта имаше море от червени турски знамена, докато феновете се стичаха, за да подкрепят Сьонмез, номер 112 в световната ранглиста, в опита й да стане първата тенисистка от Турция, достигнала до четвъртия кръг на турнири от Големия шлем в Оупън ерата.
Сьонмез, която победи 11-тата поставена Екатерина Александрова в първия кръг, изглеждаше унила, когато изоставаше с 1:3 във втория сет, но спечели тайбрека, предизвиквайки бурни аплодисменти от сънародничките си на трибуните. Путинцева обаче запази самообладание, за да вземе последния сет.
След края казахстанската тенисистка докосна ухото си с ръка и изпрати въздушни целувки на турските фенове, което веднага предизвика бурни освирквания. След като се ръкува със Сьонмез, Путинцева танцува провокативно близо до мястото си, което накара турските фенове да я освиркват по време на интервюто й на корта.
„Честно казано, тук беше наистина луда атмосфера. Вижте ги турските фенове. Те са много страстни в това, което правят. Страхотно е да се види, особено срещу мен, защото обичам този вид битка”, заяви Путинцева.