Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

Юлия Путинцева (Казахстан) продължава в четвъртия кръг на Australian Open, след като надделя над квалификантката Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:3, 6:7(3), 6:3.

На корта имаше море от червени турски знамена, докато феновете се стичаха, за да подкрепят Сьонмез, номер 112 в световната ранглиста, в опита й да стане първата тенисистка от Турция, достигнала до четвъртия кръг на турнири от Големия шлем в Оупън ерата.

Australian Open böyle taraftar görmedi! Bir Türk olarak bizi gururlandığın için teşekkürler Zeynep Sönmez! 🇹🇷 pic.twitter.com/RPSrdc1uQr — EB (@Okayiyamasitaka) January 23, 2026

Сьонмез, която победи 11-тата поставена Екатерина Александрова в първия кръг, изглеждаше унила, когато изоставаше с 1:3 във втория сет, но спечели тайбрека, предизвиквайки бурни аплодисменти от сънародничките си на трибуните. Путинцева обаче запази самообладание, за да вземе последния сет.

After the Turkish crowd tried to rattle Yulia Putintseva against Zeynep Sonmez, the Kazakh did not hold back, leading to the crowd booing her throughout her on-court interview.pic.twitter.com/190uVPxClH — Rohith Nair (@RohithNair) January 23, 2026

След края казахстанската тенисистка докосна ухото си с ръка и изпрати въздушни целувки на турските фенове, което веднага предизвика бурни освирквания. След като се ръкува със Сьонмез, Путинцева танцува провокативно близо до мястото си, което накара турските фенове да я освиркват по време на интервюто й на корта.

„Честно казано, тук беше наистина луда атмосфера. Вижте ги турските фенове. Те са много страстни в това, което правят. Страхотно е да се види, особено срещу мен, защото обичам този вид битка”, заяви Путинцева.