Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

Започна Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо. Официалната церемония по откриването на Световното за мъже и награждаването на шампионите при жените и младежите ще се проведе днес от 19 часа в хотел "Маринела".

Световните първенства за мъже, жени и юноши се организират и съвместно с Министерството на младежта и спорта, инициативата София - Европейска столица на спорта и Столична община.