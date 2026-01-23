Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

  • 23 яну 2026 | 10:32
  • 471
  • 0
Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

Започна Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо. Официалната церемония по откриването на Световното за мъже и награждаването на шампионите при жените и младежите ще се проведе днес от 19 часа в хотел "Маринела".

Световните първенства за мъже, жени и юноши се организират и съвместно с Министерството на младежта и спорта, инициативата София - Европейска столица на спорта и Столична община.

Следвай ни:

Още от Снукър

Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

  • 22 яну 2026 | 10:16
  • 5327
  • 0
Гледайте на живо ден 3 от Световното по снукър в София

Гледайте на живо ден 3 от Световното по снукър в София

  • 21 яну 2026 | 09:50
  • 6047
  • 1
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 20 яну 2026 | 10:27
  • 4060
  • 0
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 19 яну 2026 | 11:10
  • 6788
  • 1
Възроденият Кайрън Уилсън триумфира в "Мастърс"

Възроденият Кайрън Уилсън триумфира в "Мастърс"

  • 19 яну 2026 | 10:09
  • 2788
  • 0
Победа за Хигинс в рекордното му 32-ро участие в "Мастърс"

Победа за Хигинс в рекордното му 32-ро участие в "Мастърс"

  • 14 яну 2026 | 11:17
  • 2453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7734
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9282
  • 10
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2833
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22527
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12874
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65918
  • 142