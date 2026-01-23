Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2829
  • 0

Председателят на Световната снукър федерация (World Snooker Federation) Джейсън Фъргюсън беше главен герой в “Гостът на Sportal.bg” с водещ Даниел Любомиров.

Той коментира прекрасното представяне на България в лицето на Олег Велинов и Българска снукър федерация като организатор и домакин на световния шампионат на World Snooker Federation в столичния хотел “Маринела”. Sportal.bg е медиен партньор на турнира, като е първият изобщо партньор на родната федерация от създаването ѝ през 2008 година.

Фъргюсън заяви, че България е важен стратегически партньор на Световната снукър федерация и прогнозира, че съвсем скоро страната ни отново ще бъде домакин на ранкинг турнир с най-големите звезди при професионалистите. Припомняме, че в периода 2011 - 2014 година София прие четири поредни професионални турнира от вече несъществуващите серии РТС.

“Следващата стъпка е да работим с Олег и екипа му по редица теми. Хубавото на Олег е, че е работохолик като мен. И е много стабилен. Когато каже, че ще направи нещо — когато каза, че ще проведе шампионатите на Световната снукър федерация за нас, това е доверие. Ние знаем, че ще го направи и знаем, че ще събере екипа си. Така че става дума за работа с базата — с общността — да накараме повече хора да играят. Става дума за работа с академията — обучение и развитие. Става дума да държим съдиите да навлизат в глобалната игра. И става дума да виждаме ясни пътеки за развитие на таланти, за да създаваме местни звезди.

Местните звезди в тази територия ще ни дадат възможност да сложим голям ранкинг турнир тук. И това е нещо, към което трябва да се стремим заедно”, каза Фъргюсън.

Гледайте “Гостът на Sportal.bg” с Джейсън Фъргюсън.

Следвай ни:

Още от Снукър

Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

  • 22 яну 2026 | 10:16
  • 5327
  • 0
Гледайте на живо ден 3 от Световното по снукър в София

Гледайте на живо ден 3 от Световното по снукър в София

  • 21 яну 2026 | 09:50
  • 6047
  • 1
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 20 яну 2026 | 10:27
  • 4060
  • 0
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 19 яну 2026 | 11:10
  • 6788
  • 1
Възроденият Кайрън Уилсън триумфира в "Мастърс"

Възроденият Кайрън Уилсън триумфира в "Мастърс"

  • 19 яну 2026 | 10:09
  • 2788
  • 0
Победа за Хигинс в рекордното му 32-ро участие в "Мастърс"

Победа за Хигинс в рекордното му 32-ро участие в "Мастърс"

  • 14 яну 2026 | 11:17
  • 2453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7716
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9271
  • 10
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22524
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12871
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65917
  • 142