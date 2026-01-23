Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Председателят на Световната снукър федерация (World Snooker Federation) Джейсън Фъргюсън беше главен герой в “Гостът на Sportal.bg” с водещ Даниел Любомиров.

Той коментира прекрасното представяне на България в лицето на Олег Велинов и Българска снукър федерация като организатор и домакин на световния шампионат на World Snooker Federation в столичния хотел “Маринела”. Sportal.bg е медиен партньор на турнира, като е първият изобщо партньор на родната федерация от създаването ѝ през 2008 година.

Фъргюсън заяви, че България е важен стратегически партньор на Световната снукър федерация и прогнозира, че съвсем скоро страната ни отново ще бъде домакин на ранкинг турнир с най-големите звезди при професионалистите. Припомняме, че в периода 2011 - 2014 година София прие четири поредни професионални турнира от вече несъществуващите серии РТС.

“Следващата стъпка е да работим с Олег и екипа му по редица теми. Хубавото на Олег е, че е работохолик като мен. И е много стабилен. Когато каже, че ще направи нещо — когато каза, че ще проведе шампионатите на Световната снукър федерация за нас, това е доверие. Ние знаем, че ще го направи и знаем, че ще събере екипа си. Така че става дума за работа с базата — с общността — да накараме повече хора да играят. Става дума за работа с академията — обучение и развитие. Става дума да държим съдиите да навлизат в глобалната игра. И става дума да виждаме ясни пътеки за развитие на таланти, за да създаваме местни звезди.

Местните звезди в тази територия ще ни дадат възможност да сложим голям ранкинг турнир тук. И това е нещо, към което трябва да се стремим заедно”, каза Фъргюсън.

Гледайте “Гостът на Sportal.bg” с Джейсън Фъргюсън.