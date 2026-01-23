Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

  • 23 яну 2026 | 10:12
  • 295
  • 0
Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

Защитникът Йонас Бродин от Минесота Уайлд претърпя операция и няма да играе за Швеция на турнира по хокей на лед на Олимпийските игри в Италия, съобщава агенция АП. Той бе аут за последните пет мача на тима от Минеаполис, но ще се завърне до края на сезона в Националната хокейна лига (НХЛ).

Бродин, който играе 14-ия си сезон в НХЛ, е поредният ключов играч в лазарета за Минесота. Водещият голмайстор на отбора Мат Болди не игра в последните четири мача, а защитникът Зак Богосян пропусна девет поредни двубоя. Центърът Йоел Ериксон Ек и нападателят Маркъс Йохансон обаче вече тренират със съотборниците си.

Шведски национали от Минесота все пак ще бъдат Ериксон Ек, вратарят Филип Густавсон и Йеспер Уалстедт. Болди, Брок Фейбър и Куин Хюз ще играят за САЩ.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

  • 22 яну 2026 | 20:55
  • 1878
  • 0
Влади Зографски 17-ти в квалификацията на Световното по ски полети в Германия

Влади Зографски 17-ти в квалификацията на Световното по ски полети в Германия

  • 22 яну 2026 | 19:30
  • 1432
  • 0
Бивша състезателка в Индикар ще участва на Олимпиадата в Милано – Кортина

Бивша състезателка в Индикар ще участва на Олимпиадата в Милано – Кортина

  • 22 яну 2026 | 17:05
  • 2251
  • 0
Организаторите на Олимпиадата обявиха промоция за церемонията по откриването

Организаторите на Олимпиадата обявиха промоция за церемонията по откриването

  • 22 яну 2026 | 16:43
  • 624
  • 0
Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за Олимпиадата

Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за Олимпиадата

  • 22 яну 2026 | 01:37
  • 716
  • 0
Скандал в италианския кърлинг покрай Игрите в Милано - Кортина 2026

Скандал в италианския кърлинг покрай Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 21 яну 2026 | 16:16
  • 1783
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

ЦСКА 1:2 Гангуон, бърз обрат за южнокорейците

  • 23 яну 2026 | 11:25
  • 7678
  • 29
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 9239
  • 10
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 2819
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 22517
  • 51
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 12866
  • 31
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 65912
  • 142