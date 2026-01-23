Шведският национал Йонас Бродин ще пропусне Олимпиадата заради контузия

Защитникът Йонас Бродин от Минесота Уайлд претърпя операция и няма да играе за Швеция на турнира по хокей на лед на Олимпийските игри в Италия, съобщава агенция АП. Той бе аут за последните пет мача на тима от Минеаполис, но ще се завърне до края на сезона в Националната хокейна лига (НХЛ).

Бродин, който играе 14-ия си сезон в НХЛ, е поредният ключов играч в лазарета за Минесота. Водещият голмайстор на отбора Мат Болди не игра в последните четири мача, а защитникът Зак Богосян пропусна девет поредни двубоя. Центърът Йоел Ериксон Ек и нападателят Маркъс Йохансон обаче вече тренират със съотборниците си.

Шведски национали от Минесота все пак ще бъдат Ериксон Ек, вратарят Филип Густавсон и Йеспер Уалстедт. Болди, Брок Фейбър и Куин Хюз ще играят за САЩ.