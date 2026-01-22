Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
Бивша състезателка в Индикар ще участва на Олимпиадата в Милано – Кортина

  • 22 яну 2026 | 17:05
  • 933
  • 0
Бившата състезателка в Индикар Симона де Силвестро ще участва на предстоящите следващия месец Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Де Силвестро участва в общо 63 състезания, в това число влизат и шестте ѝ старта в „Инди 500“, в Индикар между 2010 и 2022. Нейното най-добро класиране е второто място от втората надпревара на уличното трасе в Хюстън през 2013 година. Отделно през 2014 швейцарката, която има и италианско гражданство, беше тестов пилот на Заубер във Формула 1, а по-късно се състезава и във Формула Е.

От 2022 година насам Де Силвестро практикува и бобслей в дисциплината монобоб. Именно в нея тя ще участва на Игрите в Италия идния месец като част от отбора на домакините.

Снимки: Gettyimages

