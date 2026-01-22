Популярни
Лудогорец пред сериозно изпитание срещу Рейнджърс в Лига Европа – на живо от митичния „Айброкс"
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

  • 22 яну 2026 | 20:55
  • 289
  • 0
Двойна френска победа в Нове Место, младоците на България в дъното

Французинът Ерик Перо спечели своята втора победа за сезона и общо пета в кариерата в Световната купа по биатлон, след като триумфира в късата индивидуална надпревара на 15 километра в чешкия зимен център Нове Место на Мораве.

Световният шампион в дисциплината от миналата година стигна до успеха днес след перфектна стрелба и много силно ски бягане по дистанцията. Така той победи с цели 41.8 секунди своя съотборник във френския отбор Емилиян Жаклен, който оформи двойния триумф на „петлите“ днес, след като и той повали всичките си 20 мишени.

Трети на 54.1 от победителя, също с 20/20 на рубежа, завърши италианецът Лукас Хофер, а четвърти се нареди още един французин – Оскар Ломбардо, за когото това е най-добро класиране в кариерата. 25-годишният биатлонист завърши на 1:46.2 от Перо, след като допусна една грешка в първата си стрелба от положение прав, която му донесе наказание от 45 секунди. Това означава, че дори и без този пропуск той щеше да остане в подножието на подиума.

На старта днес застанаха и общо четирима българи, от които най-добре се представи Васил Зашев, който завърши на 79-то място с общо пет наказания. Георги Джоргов остана 82-ри също с пет наказания, а Валентин Карабаджаков и Веселин Белчински заеха последните две позиции, след като допуснаха съответно девет и 11 пропуска.

Причината България да участва с толкова подмладен състав в шестия кръг от Световната купа по биатлон е фактът, че водещите ни биатлонисти са на лагер на висока надморска височина в подготовката си за Олимпийски игри в Италия идния месец. Състезанията по биатлон от програмата на Милано – Кортина 2026 ще се проведат в Антхолц-Антерселва.

В генералното класиране за Световната купа лидер с актив от 767 точки остава завършилият на десетото място днес Томазо Джакомел (Италия), който води с 23 пункта пред Перо. Тройката с пасив от 127 точки оформя шведът Себастиан Самуелсон, който след осем пропуска остана едва 73-ти днес.

С победата си днес Перо повежда в класирането в индивидуалната дисциплина със 121 точки и аванс от два пункта пред норвежеца Йохан-Олав Ботн, който се завърна в Световната купа с 12-то място. Трети на 16 точки от лидера в класирането е вторият от старта в Чехия Жаклен.

Програмата на Световната купа в Нове Место на Мораве продължава утре от 19:15 часа българско време с женската къса индивидуална на 12.5 километра.

Снимки: Gettyimages

