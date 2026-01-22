Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за олимпийския турнир по хокей на лед

Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за олимпийския турнир по хокей на лед

  • 22 яну 2026 | 01:37
  • 172
  • 0
Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за олимпийския турнир по хокей на лед

Джаксън Лакомб от Анахайм Дъкс ще замени контузения защитник Сет Джоунс от Флорида Пантърс в състава на националния отбор на САЩ за турнира по хокей на лед на Олимпийските игри в Италия, съобщава USA Hockey.

Джоунс се контузи по време на мач на Флорида Пантърс срещу Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). 31-годишният защитник ще бъде заменен от Лакомб, който спечели злато с американците на световното първенство през миналата година. 25-годишният играч на Дъкс е с 31 точки от 49 мача през настоящия сезон.

Хокеистите от НХЛ се завръщат на Игрите за първи път от 2014, а САЩ ще търси първа олимпийска титла от 1980. Първият мач на американците е срещу Латвия на 12 февруари, а останалите отбори в Група С са Германия и Дания.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Скандал в италианския кърлинг покрай Игрите в Милано - Кортина 2026

Скандал в италианския кърлинг покрай Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 21 яну 2026 | 16:16
  • 1463
  • 0
Втора победа за Малена Замфирова на Европейската купа в Банско

Втора победа за Малена Замфирова на Европейската купа в Банско

  • 21 яну 2026 | 13:39
  • 1622
  • 1
Германия ще се бори северната комбинация да остане част от олимпийската програма

Германия ще се бори северната комбинация да остане част от олимпийската програма

  • 21 яну 2026 | 13:23
  • 979
  • 0
Япония включи в олимпийския отбор звездата Аюму Хирано въпреки контузиите му

Япония включи в олимпийския отбор звездата Аюму Хирано въпреки контузиите му

  • 21 яну 2026 | 10:31
  • 1764
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 яну 2026 | 08:58
  • 529
  • 0
Олимпийската вицешампионка Александра Трусова никога не е имала намерение да слага край на кариерата си

Олимпийската вицешампионка Александра Трусова никога не е имала намерение да слага край на кариерата си

  • 21 яну 2026 | 04:37
  • 1247
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

  • 22 яну 2026 | 00:00
  • 20026
  • 9
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

  • 21 яну 2026 | 23:54
  • 9125
  • 27
Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

  • 21 яну 2026 | 23:53
  • 7896
  • 4
Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 15962
  • 96
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 54475
  • 96
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 56219
  • 149