Джаксън Лакомб сменя контузения Сет Джоунс в отбора на САЩ за олимпийския турнир по хокей на лед

Джаксън Лакомб от Анахайм Дъкс ще замени контузения защитник Сет Джоунс от Флорида Пантърс в състава на националния отбор на САЩ за турнира по хокей на лед на Олимпийските игри в Италия, съобщава USA Hockey.

Джоунс се контузи по време на мач на Флорида Пантърс срещу Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). 31-годишният защитник ще бъде заменен от Лакомб, който спечели злато с американците на световното първенство през миналата година. 25-годишният играч на Дъкс е с 31 точки от 49 мача през настоящия сезон.

Хокеистите от НХЛ се завръщат на Игрите за първи път от 2014, а САЩ ще търси първа олимпийска титла от 1980. Първият мач на американците е срещу Латвия на 12 февруари, а останалите отбори в Група С са Германия и Дания.