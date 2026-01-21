Скандал в италианския кърлинг покрай Игрите в Милано - Кортина 2026

Изборът в състава на националния отбор на Италия по кърлинг на дъщерята на техническия директор на тима Марко Мариани за участие на Олимпиадата в Милано - Кортина през следващия месец предизвика скандал.

19-годишната Ребека Мариани попадна сред петте състезателки на дамската селекция на „Скуадрата“ за зимните Игри, на които страната ще бъде домакин.

Решението доведе до недоволство от страна на Анджела Ромей, която не бе включена в състава, въпреки че беше основен играч през последните няколко години. Ромей се оплака, че е била премахната по-малко от месец преди началото на Олимпиадата и е била заменена от по-неопитна състезателка.

„Ако това беше тактическо решение, можеха да го изпробват далеч по-рано и тогава да преценят, за да обяснят причините на пряко замесените“, каза тя пред местния вестник „Ла Стампа“, цитирана от агенция Ройтерс.

Ромей също заяви, че Марко Мариани ѝ е съобщил, че е изключена от отбора по телефона, вместо лице в лице.

„Винаги съм вярвала в човешките взаимоотношения и феърплея на терена и извън него, а това, което се случи на мен, е антитеза на всичко това“, заяви тя.

От Италианската федерация по кърлинг оправдаха решението за промяната.

„Изборът, направен от техническия директор след консултация с треньорите на националните отбори, е чисто технически по природа и се базира на представянията на индивидуалните играчи през изминалата година“, написаха от Италианската федерация по ледени спортове (FISG).

„Ребека Мариани, в ролята на резерва, има игровите характеристики, които ѝ позволяват да запълни и четирите роли в отбора, за разлика от Ромей, която може да играе само на една. Това предоставя на техническия директор по-голяма сигурност, ако се наложи“, допълниха от централата.

Марко Мариани е добре позната фигура в кърлинга. Той се състезаваше за Италия на Зимните игри в Торино през 2006 година, а по-късно беше треньор на женския отбор на Китай, преди да заеме настоящия си пост през 2024 година.

Ребека Мариани пък представляваше Италия на Младежката олимпиада през 2024 година, а от FISG заявиха, че тя вече е участвала в три международни турнира с представителния отбор при жените.

Семейство Мариани е от Кортина, където ще се проведат състезанията по кърлинг, а Италия започва участието си на 5 февруари срещу Република Корея, ден преди официалното откриване на зимните Игри.