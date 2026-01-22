Влади Зографски 17-ти в квалификацията на Световното по ски полети в Германи

Владимир Зографски преодоля със 17-ти резултат квалификациите за първото състезание от Световното първенство по ски полети в Оберстдорф, а лидерът в класирането за Световната купа по ски скокове Домен Превц направи най-добрия опит. Първият рунд в германския курорт е насрочен за петък от 17 часа българско време.

Зографски беше 18-ти в тренировъчните опити със 199 метра за 137.2 точки, но българинът подобри представянето си в квалификацията. Той скочи на 201 метра за 178.7 точки и остана на 46.8 точки от Превц, който с последния полет за деня свали от върха австриеца Щефан Ембахер. Словенецът записа опит на 228.5 метра и победи 227-те на Ембахер, като двамата бяха далеч над всички останали.

Победителят от 2024 Щефан Крафт даде седми резултат. Преди две години в Бад Митерндорф Зографски бе едва 40-ти в крайното класиране, след като отпадна след първия рунд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages