Вход / Регистрирай се
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Организаторите на Олимпиадата обявиха промоция за церемонията по откриването

  • 22 яну 2026 | 16:43
  • 142
  • 0
Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина предлагат два билета на цената на един за церемонията по откриването на лица до 26-годишна възраст, съобщава агенция Ройтерс.

Предложението важи за най-ниската категория билети (по 260 евро) за церемонията на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Най-скъпите пропуски за събитието са по 2026 евро.

Американската певица Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели са сред звездите, които ще участват на откриването.

Игрите в Италия ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо между 6 и 22 февруари.

До момента са продадени над 1 милион билета от общо 1,5 милиона възможни за Олимпийските и Параолимпийските игри, които са месец по-късно, а числото е близко до очакваното от организаторите.

