  Волейбол
  2. Волейбол
  3. efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

  • 23 яну 2026 | 09:38
  • 203
  • 1

След изключително вълнуващ уикенд в Арена „СамЕлион“ в Самоков, където се проведе финалната фаза на турнира за efbet Купа България, вниманието отново се насочва към първенството. efbet Супер Волей се подновява с двубоите от 13-ия кръг, които обещават нови интригуващи сблъсъци.

Турнирът за Купата предложи много емоции и неочаквани обрати, като най-голямата изненада без съмнение бе представянето на Пирин. Тимът от Разлог достигна до финал за първи път от 2011 година, елиминирайки по пътя си Левски на четвъртфиналите и ЦСКА на полуфиналите. Купата обаче заслужено спечели Нефтохимик, който сега се завръща в шампионата като нов носител на трофея.

Какво се случи в 12-ия кръг?

Последният кръг преди паузата за Купата също предложи сериозна доза драматизъм. Черно море постигна ценна победа с 3-2 над Монтана Волей, докато Локомотив Авиа се наложи категорично над Славия с 3-0 като гост. ЦСКА демонстрира стабилност и надделя убедително над Дея спорт с 3-0, а Левски София показа добра форма, побеждавайки Нефтохимик 2010 с 3-0 в Бургас. В друг драматичен сблъсък Пирин намекна за изненадата, която ще поднесе , като спечели с 3-2 при гостуването си на Дунав.

Програма за 13-ия кръг на efbet Супер Волей:

23 януари (петък)  
18:00 ч. – Славия – Нефтохимик 2010 на живо на www.NVL.bg

След загубата от Локомотив Авиа, Славия ще търси реакция у дома срещу носителя на Купата, докато Нефтохимик ще се опита да се върне на победния път в първенството след поражението от Левски.

19:30 ч. – Монтана Волей – ЦСКА на живо по Max Sport 2  
Монтана ще иска да се реваншира след драматичната загуба от Черно море, но задачата срещу стабилния ЦСКА, който спечели с 3-0 в миналия кръг, няма да бъде лесна.

24 януари (събота)  
18:30 ч. – Берое 2016 – Черно море на живо по sportbg.bg

След важния успех срещу Монтана, Черно море ще се опита да пренесе инерцията си и срещу Берое.


 18:30 ч. – Дея спорт – Дунав на живо на www.nvl.bg
 И двата отбора ще търсят точки след петгеймови загуби в предишния кръг Дея от ЦСКА, а Дунав от Пирин.

19:00 ч. – Пирин – Левски София по Max Sport 2

Безспорно дербито на кръга. Пирин е във възход след победата над Дунав и историческото си представяне за Купата, но срещу себе си ще има Левски, който идва след категоричен успех над Нефтохимик в 12-ти кръг.

13-ият кръг на efbet Супер Волей идва в момент, в който формата, самочувствието и емоциите ще играят ключова роля. След Купата на България, шампионатът обещава още повече напрежение и зрелищен волейбол.

