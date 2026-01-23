Спартак ще изграе първата си контрола в Плевен

Спартак (Плевен) ще изиграе първия си приятелски мач от зимната подготовка у дома. Тимът ще приеме Янтра (Габрово) на стадион „Плевен“ в събота, 24-ти януари от 14 часа. Това се явява първа проверка за „синьо-белите“, след като предвидената за миналата събота, 17-ти януари, среща с елитния Монтана беше отменена заради лошите атмосферни условия.

Тимът продължава с тренировките в опит да изгради по-силен и боеспособен състав за пролетния полусезон във Втора лига.

Списък с приятелските мачове на Спартак от зимната подготовка:

17 януари – Спартак – Монтана – ОТМЕНЕН

24 януари – Спартак – Янтра (Габрово), 14 часа, в Плевен

31 януари – Спартак – Берое (Стара Загора)

4 февруари – Спартак – Севлиево

7 февруари – Спартак – Етър (Велико Търново)