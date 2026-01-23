Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Спартак ще изграе първата си контрола в Плевен

Спартак ще изграе първата си контрола в Плевен

  • 23 яну 2026 | 09:09
  • 384
  • 0
Спартак ще изграе първата си контрола в Плевен

Спартак (Плевен) ще изиграе първия си приятелски мач от зимната подготовка у дома. Тимът ще приеме Янтра (Габрово) на стадион „Плевен“ в събота, 24-ти януари от 14 часа. Това се явява първа проверка за „синьо-белите“, след като предвидената за миналата събота, 17-ти януари, среща с елитния Монтана беше отменена заради лошите атмосферни условия.

Тимът продължава с тренировките в опит да изгради по-силен и боеспособен състав за пролетния полусезон във Втора лига.

Списък с приятелските мачове на Спартак от зимната подготовка:

  • 17 януари – Спартак – Монтана – ОТМЕНЕН

  • 24 януари – Спартак – Янтра (Габрово), 14 часа, в Плевен

  • 31 януари – Спартак – Берое (Стара Загора)

  • 4 февруари – Спартак – Севлиево

  • 7 февруари – Спартак – Етър (Велико Търново)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 9959
  • 18
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 16677
  • 28
Пирин (Бл) отмени първата си контрола

Пирин (Бл) отмени първата си контрола

  • 23 яну 2026 | 02:40
  • 1169
  • 0
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 6541
  • 16
Алмейда: Труден мач на исторически стадион

Алмейда: Труден мач на исторически стадион

  • 23 яну 2026 | 00:27
  • 1063
  • 0
Бътланд: Лудогорец се представи много добре

Бътланд: Лудогорец се представи много добре

  • 23 яну 2026 | 00:24
  • 1047
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 16677
  • 28
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 9959
  • 18
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 62493
  • 129
Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

  • 23 яну 2026 | 07:05
  • 5936
  • 3
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 6541
  • 16
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 23551
  • 4