Спартак ще изграе първата си контрола в Плевен

Спартак (Плевен) ще изиграе първия си приятелски мач от зимната подготовка у дома. Тимът ще приеме Янтра (Габрово) на стадион „Плевен“ в събота, 24-ти януари от 14 часа. Това се явява първа проверка за „синьо-белите“, след като предвидената за миналата събота, 17-ти януари, среща с елитния Монтана беше отменена заради лошите атмосферни условия.
Тимът продължава с тренировките в опит да изгради по-силен и боеспособен състав за пролетния полусезон във Втора лига.
Списък с приятелските мачове на Спартак от зимната подготовка:
17 януари – Спартак – Монтана – ОТМЕНЕН
24 януари – Спартак – Янтра (Габрово), 14 часа, в Плевен
31 януари – Спартак – Берое (Стара Загора)
4 февруари – Спартак – Севлиево
7 февруари – Спартак – Етър (Велико Търново)