Нестеров допусна загуба на на старта в Тунис

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен в схемата Нестеров отстъпи пред японеца Кейсуке Саито с 4:6, 6:4, 6:7(5) за 2:48 часа, а срещата завърши около полунощ българско време.

В тайбрека на третия сет българинът поведе с 5:4, но загуби следващите три разигравания, а с това и срещата.

На двойки Нестеров Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, излизат срещу Шаоюн Лю и Баоло Чжън (Китай).

В края на декември българинът стана шампион на сингъл и на двойки на друг турнир в Монастир.