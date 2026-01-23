Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Голяма победа след продължение за 76ърс над Рокетс

Голяма победа след продължение за 76ърс над Рокетс

  • 23 яну 2026 | 11:05
  • 380
  • 0
Голяма победа след продължение за 76ърс над Рокетс

Филаделфия 76ърс извоюва важна победа, надделявайки над Хюстън Рокетс със 128:122 след продължение, в мач, който държа напрежението до самия край.

Срещата беше оспорвана от самото начало, като Рокетс завършиха първата четвърт с минимална преднина (32:34). 76ърс обаче реагираха във втората част и с частичен резултат 36:27, се оттеглиха на почивката с аванс от 68:61.

След подновяването на играта, гостите от Тексас подобриха представянето си, стопиха разликата и успяха да поведат със 113:115 само 1:09 минути преди края на редовното време. Но Тайрийз Макси изравни и изпрати мача в продължение.

В продължението домакините отбелязаха пет поредни точки с тройка на Пол Джордж и кош от близко разстояние, дело на Ви Джей Еджкомб, с което поеха контрола. До края Кевин Дюрант беше най-добър за Рокетс, но неговите усилия не бяха достатъчни. Така Филаделфия подобри баланса си до 24-19, изкачвайки се до петата позиция в Източната конференция, докато Хюстън е четвърти на Запад с 26-16.

Тайрийз Макси беше най-резултатен за 76ърс с 36 точки и 10 асистенции. Джоел Ембийд направи впечатляващо представяне, завършвайки мача с трипъл-дабъл от 32 точки, 15 борби и 10 асистенции, доказвайки защо е смятан за един от най-добрите играчи в НБА, когато е здрав.

За Рокетс Кевин Дюрант изравни 36-те точки на Макси, записвайки още 7 борби и 3 асистенции. Въпреки страхотното си представяне, той не успя да предотврати загубата на своя отбор. Амен Томпсън добави 17 точки и 9 асистенции, а Джабари Смит Джуниър, Алперен Шенгюн и Тари Ийсън отбелязаха по 13.

