Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от НБА. Предстоят някои интересни сблъсъци. Тук мож да следите развитието им на живо.

Нощта започва ударно с три мача в 02:00 часа. В първия от тях Вашингтон Уизардс приема Денвър Нъгетс.

Доста по-любопитен обаче изглежда сблъсъка между Орландо Меджик и непредсказуемия Шарлът Хорнетс.

Ще следим с интерес и срещата между Филаделфия 76 и Хюстън Рокетс.

В 02:30 часа се пренасяме в Далас, където Маверикс приемат Голдън Стейт Уориърс.

Прелюбопитен се очертава и двубоят между Минесота Тимбъруулвс и Чикаго Булс с начален час 03:00.

В 04:00 пък е мачът на Юта Джаз и Сан Антонио Спърс.

Гвоздеят на нощта е в 05:00, когато е дербито на Лос Анджелис между Клипърс и Лейкърс.

По същото време играят и Портланд Трейлблейзърс и Маями Хийт, които закриват програмата за нощта.