Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Осем мача в НБА тази нощ

Осем мача в НБА тази нощ

  • 23 яну 2026 | 02:00
  • 98
  • 0
Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от НБА. Предстоят някои интересни сблъсъци. Тук мож да следите развитието им на живо.

Нощта започва ударно с три мача в 02:00 часа. В първия от тях Вашингтон Уизардс приема Денвър Нъгетс.

Доста по-любопитен обаче изглежда сблъсъка между Орландо Меджик и непредсказуемия Шарлът Хорнетс.

Ще следим с интерес и срещата между Филаделфия 76 и Хюстън Рокетс.

В 02:30 часа се пренасяме в Далас, където Маверикс приемат Голдън Стейт Уориърс.

Прелюбопитен се очертава и двубоят между Минесота Тимбъруулвс и Чикаго Булс с начален час 03:00.

В 04:00 пък е мачът на Юта Джаз и Сан Антонио Спърс.

Гвоздеят на нощта е в 05:00, когато е дербито на Лос Анджелис между Клипърс и Лейкърс.

По същото време играят и Портланд Трейлблейзърс и Маями Хийт, които закриват програмата за нощта.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

Нагелсман събира националите на Германия на лагер в края на март

  • 23 яну 2026 | 01:53
  • 114
  • 0
Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

Интер Маями обвърза вратаря си с нов договор

  • 23 яну 2026 | 01:25
  • 195
  • 0
Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

Атлетико Мадрид се интересува от Гонсало Рамош

  • 23 яну 2026 | 01:07
  • 210
  • 0
И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

И без феновете си Генк удари Утрехт и подсигури мястото си в плейофите

  • 23 яну 2026 | 00:48
  • 295
  • 0
По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 410
  • 0
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14379
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 26712
  • 101
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 32663
  • 88
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 1062
  • 2
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13666
  • 3
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14379
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 17542
  • 24