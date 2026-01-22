Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Евролигата продължава с нови шест двубоя, следете резултатите тук!

  22 яну 2026 | 19:30
  • 1226
  • 0
Шест мача от 24-ия кръг на Евролигата ще се изиграят тази вечер.

В най-ранната среща закъсалият Анадолу Ефес посреща от 19:30 часа българско време Олимипакос с Александър Везенков.

В 21:05 часа ще видим и другия гръцки гранд в действие - Панатинайкос гостува на Макаби Тел Авив.

В 21:30 ч. Байерн Мюнхен приема Валенсия, а Олимпия Милано е домакин на Жалгирис.

В 21:45 часа Реал Мадрид излиза в испанската столица срещу Монако в един от най-интересните сблъсъци за деня.

В най-късната среща, започваща в 22:00 часа, Париж приема Дубай.

