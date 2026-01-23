Популярни
  • 23 яну 2026 | 11:27
С Кауай Ленърд във вихъра си Клипърс спечелиха дербито на Ел Ей

Клипърс записаха важна победа срещу Лейкърс със 112:104 в градското дерби на Лос Анджелис. Въпреки травма в коляното, Кауай Ленард изведе тима си до успеха, записвайки 23-ти пореден мач с поне 20 точки – най-добро подобно постижение в кариерата на 34-годишния ветеран.

След слабото начало на сезона ЛА Клипърс е сред тимовете в най-добра форма в цялата лига и е в серия от 14 победи и едва 3 поражения. Техният баланс на 10-ата позиция в Западната конференция е 20-24, докато съставът на Лейкърс е шести с 26-17.

Клипърс контролираха мача от самото начало и успяха да натрупат преднина още в първата четвърт (36:29). През втората част тимът, разчитайки на силната си защита, намери ритъма си в нападение и увеличи разликата до 17 пункта (64:47). Оттам насетне Лейкърс се опитаха да намалят изоставането си, но не успяха да се преборят за победата.

Най-резултатен за Клипърс беше Кауай Ленърд с 24 точки, 5 борби и 4 асистенции. Впечатляващо представяне с дабъл-дабъл направи Ивица Зубац с 18 точки и 19 борби, а Джеймс Хардън добави 18 точки, 7 борби и 10 асистенции.

За победените Лука Дончич бе близо до трипъл-дабъла, завършвайки мача с 32 точки, 11 борби и 8 асистенции. ЛеБрон Джеймс отбеляза 23 точки и добави към статистиката си 5 борби и 6 асистенции.

