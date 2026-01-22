Популярни
Николай Грязин загуби лидерството в WRC2 след удар във втория етап

  • 22 яну 2026 | 22:48
  • 305
  • 0
Българският пилот Николай Грязин се смъкна на четвъртата позиция в класирането в WRC2 на рали „Монте Карло“ след удар малко преди финала на втория етап на надпреварата.

Преди това пилотът на Ланча се движеше с много силно темпо, но се хлъзна в коварните условия и повреди задното си ляво окачване. За щастие той и навигаторът му Константин Александров имаха нужните резервни части, за да ремонтират колата преди началото на финалния трети етап за деня и не се стигна до отпадане за двамата, каквото имаше за техния съотборник Йоан Росел в първия етап.

След тази своя неточност Грязин загуби над 40 секунди и така се смъкна с три места в класирането в WRC2, в което той изостава с 42.0 секунди от лидера Ерик Камий (Шкода). Втори с пасив от 15.3 спрямо французина се движи Лео Росел (Ситроен), а тройката с изоставане от 34.4 оформя Крин Инграм (Шкода).

Класирането в WRC2 се базира изцяло на първите два етапа, тъй като третият беше прекратен заради много гъстата мъгла преди нито един от състезателите в категорията да го завърши със състезателно темпо. Все пак няколко от тях, начело с Грязин, минаха по отсечката с ниска скорост, което може да им бъде от полза в събота, когато е предвидено второто минаване на тази отсечка като 11-ия етап на състезанието.

Иначе рали „Монте Карло“, първи кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат, продължава утре с нови шест етапа около Гап, които ще бъдат с обща дължина от 128.88 състезателни километра. Те ще включват по две минавания на три отсечки, които ще бъдат разделени от един обеден сервиз в базата на ралито в родния град на Ожие. Денят ще стартира в 10:04 часа българско време, а останалите сутрешни етапи са предвидени съответно за 11:32 и 12:50 часа. Следобедните минавания на трите отсечки са предвидени респективно за 16:16, 17:44 и 19:05 часа.

Снимки: Imago

