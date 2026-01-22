Оливър Солберг поведе с над 40 секунди след коварното начало на рали „Монте Карло“

Оливър Солберг (Тойота) отвори аванс от цели 44.2 секунди на върха на класирането на рали „Монте Карло“ след коварните първи три етапа, с които стартира първият кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

Oliver Solberg and Elliott Edmondson emerge from leg one of Rallye Monte-Carlo as the provisional leaders 🇲🇨#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/IIblppSuf7 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 22, 2026

Младият швед направи своя голям удар във втория етап, който беше най-тежкият от трите днес. В него пилотите трябваше да се справят с много сняг и лед, а на моменти условията напомняха по-скоро на рали „Швеция“. Точно в тези моменти обаче Солберг използва своя перфектен нюх към сцеплението на гумите с шипове, за да спечели етапа с над 30 секунди пред Елфин Еванс (Тойота), който също не се представи никак зле в тези условия.

Stunning stage win for @OliverSolberg01 in wintery conditions in SS2! 🥇🤯 Fastest by 31.1s and taking the rally lead by 25.5s! #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/XoBpNIFQ4C — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 22, 2026

Именно уелсецът заема второто място в подреждането, след като загуби 18.7 секунди от Солберг в мъглата в третия етап. Заради тази мъгла, която падна малко след началото на етапа, той беше спрян малко след неговото начало и само седем пилоти успяха да минат със състезателно темпо през цялата отсечка.

❗️ For safety reasons due to the thick fog and worsening visibility, SS3 has been red-flagged.#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 22, 2026

Това обърка малко класирането, тъй като новобранецът Джон Армстронг от М-Спорт, който заемаше третото място в класирането след първите два етапа, беше един от пилотите, които бяха хванати от червения флаг. Разбира се, той и всички останали, които нямаха възможността да атакуват целия етап, ще получат номинално време от стюардите на надпреварата.

Поради тази причина на този етап подреждането на пилотите зад Солберг и Еванс не е съвсем ясно, но най-вероятно Армстронг ще запази третото си място пред Себастиен Ожие (Тойота), който обаче изостава с 1:08.6 от лидера Солберг. Французинът загуби изключително много време в заснежения втори етап, след който той се оплака от гумите на Ханкук, които не са му даваха никакво сцепление. Все пак десеткратният победител в рали „Монте Карло“ успя да открадне една етапна победа днес, след като спечели мъгливия финален етап, в който той реално разполагаше с най-добрите условия преди мъглата да се сгъсти съвсем и условията да станат прекалено опасни.

Рали „Монте Карло“, първи кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат, продължава утре с нови шест етапа около Гап, които ще бъдат с обща дължина от 128.88 състезателни километра. Те ще включват по две минавания на три отсечки, които ще бъдат разделени от един обеден сервиз в базата на ралито в родния град на Ожие. Денят ще стартира в 10:04 часа българско време, а останалите сутрешни етапи са предвидени съответно за 11:32 и 12:50 часа. Следобедните минавания на трите отсечки са предвидени респективно за 16:16, 17:44 и 19:05 часа.

Следвай ни:

Снимки: Imago