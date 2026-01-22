Популярни
  Фейенорд
  2. Фейенорд
  3. Фейенорд спря серията от загуби в Лига Европа с класика над Щурм

Фейенорд спря серията от загуби в Лига Европа с класика над Щурм

  • 22 яну 2026 | 22:22

  • 22 яну 2026 | 22:22
  • 409
  • 0
Фейенорд спря серията от загуби в Лига Европа с класика над Щурм

Фейенорд спря серията си от три поредни загуби в Лига Европа, постигайки класически успех с 3:0 в домакинството си на Щурм (Грац) от 7-ия кръг на основната фаза. Това бе важен успех за нидерландците, които запазиха теоритични шансове да се доберат до топ 24 и участие на плейофите. Цуйоши Уатанабе в 5-ата, Анис Хадж Муса в 69-ата и Гонсало Боржеш в 90-ата минута реализираха головете за успеха на домакините на "Де Кайп".

Мачът започна отлично за Фейенорд, който взе ранна преднина. В 5-ата минута Цуйоши Уатанабе бе точен с глава след центриране от корнер.

В 69-ата минута резултатът бе удвоен. Домакините организираха контраатака, след размяна на подавания в наказателното поле топката стигна до на Анис Хадж Муса, който я прати във вратата за 2:0.

Третият гол също падна след контраатака. В 90-ата минута Шакийл ван Перси изведе Гонсало Боржеш в близост до вратата и той не сгреши за крайното 3:0.

С този успех Фейенорд събра актив от 90 точки и заема 27-ото място във временното класиране. Щурм пък окончателно се прости с надеждите за плейофите, като е на 31-вото място с едва 4 точки.

