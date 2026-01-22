Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец пред сериозно изпитание срещу Рейнджърс в Лига Европа – на живо от митичния „Айброкс“
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ

Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ

  • 22 яну 2026 | 20:24
  • 1206
  • 0
Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ

На 28 януари ще се изиграе осмият и последен кръг от първата фаза на Шампионската лига. Както и през миналата година, всички 18 мача ще се проведат по едно и също време, като всеки гол ще може да промени генералното класиране и съответно съдбата на отборите – кои ще се класират директно за осминафиналите, кои ще трябва да минат през плейофи и кои ще отпаднат.

От 36-те участници в тазгодишното издание 2025/26 само четири отбора нямат за какво да играят 90 минути преди края, тъй като вече са елиминирани. Това са Кайрат, Виляреал, Славия (Прага) и Айнтрахт (Франкфурт). В последния кръг обаче те ще се изправят срещу съперници, които все още преследват своите цели и се нуждаят от точки.

Точно такъв сценарий беше предвиден, когато УЕФА реши да промени формата, който влезе в сила за първи път в началото на миналия сезон. При старата система с групи често се случваше някои мачове да нямат никаква стойност, тъй като можеха да се срещнат два вече елиминирани отбора.

При по-внимателен поглед към програмата за последния кръг тази година може би единствено мачът Арсенал - Кайрат няма пряко значение за класирането. Въпреки че „артилеристите“ се борят за първото място в генералното подреждане, тази позиция не променя съществено съдбата на отбора на Микел Артета. Мястото в топ 2 е вече сигурно, а от този сезон първите два отбора имат гаранцията, че ще играят реваншите като домакини в цялата елиминационна фаза. Разликата, освен крайното класиране, се изразява и в близо 300 хиляди евро от наградния фонд на УЕФА, които разделят първия от втория.

С това уточнение във всички останали 17 срещи поне един от отборите ще преследва важна цел. Сред тях са и италианските представители Аталанта, Ювентус и Интер, които са сигурни за плейофите. Те имат отлични шансове да попаднат в топ 16, но също така се стремят и към място в челната осмица, за да избегнат допълнителните два мача за класиране на осминафиналите.

По-деликатна е ситуацията за Наполи на Антонио Конте, който ще играе „всичко или нищо“ в домакинския си сблъсък с Челси. Шампионите на Италия ще трябва да постигнат поне равенство, за да се надяват да попаднат в топ 24. При победа обаче шампионите на Серия “А” ще си осигурят място в плейофите, където ще се борят за достъп до осминафиналите в две срещи. В такъв случай Наполи ще играе първия мач у дома, тъй като класиране над 16-о място е малко вероятно поради головата разлика и броя на отборите пред тях в класирането.

Анализът на срещите показва, че от 18-те срещи, които ще се изиграят следващата седмица, в цели 13 и двата отбора на терена ще се борят за постигане на целите си по отношение на класирането. Арсенал и Байерн ще играят единствено за по-добро класиране в челната осмица.

Calcioefinanza.it

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 1093
  • 0
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

  • 22 яну 2026 | 20:14
  • 8946
  • 3
Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 824
  • 0
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 7770
  • 3
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 1927
  • 4
Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец

11-те на Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец

  • 22 яну 2026 | 20:50
  • 4428
  • 7
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 17571
  • 57
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 6794
  • 1
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

  • 22 яну 2026 | 20:14
  • 8946
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 14219
  • 12
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 6767
  • 3