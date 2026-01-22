Ефектът на новата ШЛ: само един мач от последния кръг няма да е решаващ

На 28 януари ще се изиграе осмият и последен кръг от първата фаза на Шампионската лига. Както и през миналата година, всички 18 мача ще се проведат по едно и също време, като всеки гол ще може да промени генералното класиране и съответно съдбата на отборите – кои ще се класират директно за осминафиналите, кои ще трябва да минат през плейофи и кои ще отпаднат.

От 36-те участници в тазгодишното издание 2025/26 само четири отбора нямат за какво да играят 90 минути преди края, тъй като вече са елиминирани. Това са Кайрат, Виляреал, Славия (Прага) и Айнтрахт (Франкфурт). В последния кръг обаче те ще се изправят срещу съперници, които все още преследват своите цели и се нуждаят от точки.

Точно такъв сценарий беше предвиден, когато УЕФА реши да промени формата, който влезе в сила за първи път в началото на миналия сезон. При старата система с групи често се случваше някои мачове да нямат никаква стойност, тъй като можеха да се срещнат два вече елиминирани отбора.

При по-внимателен поглед към програмата за последния кръг тази година може би единствено мачът Арсенал - Кайрат няма пряко значение за класирането. Въпреки че „артилеристите“ се борят за първото място в генералното подреждане, тази позиция не променя съществено съдбата на отбора на Микел Артета. Мястото в топ 2 е вече сигурно, а от този сезон първите два отбора имат гаранцията, че ще играят реваншите като домакини в цялата елиминационна фаза. Разликата, освен крайното класиране, се изразява и в близо 300 хиляди евро от наградния фонд на УЕФА, които разделят първия от втория.

С това уточнение във всички останали 17 срещи поне един от отборите ще преследва важна цел. Сред тях са и италианските представители Аталанта, Ювентус и Интер, които са сигурни за плейофите. Те имат отлични шансове да попаднат в топ 16, но също така се стремят и към място в челната осмица, за да избегнат допълнителните два мача за класиране на осминафиналите.

По-деликатна е ситуацията за Наполи на Антонио Конте, който ще играе „всичко или нищо“ в домакинския си сблъсък с Челси. Шампионите на Италия ще трябва да постигнат поне равенство, за да се надяват да попаднат в топ 24. При победа обаче шампионите на Серия “А” ще си осигурят място в плейофите, където ще се борят за достъп до осминафиналите в две срещи. В такъв случай Наполи ще играе първия мач у дома, тъй като класиране над 16-о място е малко вероятно поради головата разлика и броя на отборите пред тях в класирането.

Анализът на срещите показва, че от 18-те срещи, които ще се изиграят следващата седмица, в цели 13 и двата отбора на терена ще се борят за постигане на целите си по отношение на класирането. Арсенал и Байерн ще играят единствено за по-добро класиране в челната осмица.



Calcioefinanza.it