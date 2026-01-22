Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Досегашният първи капитан на Барселона Марк-Андре тер Стеген коментира решението си да напусне в посока Жирона. Вратарят премина в каталунския съсед под наем до лятото без опция за откупуване. Целта му е да играе редовно, за да бъде част от тима на Германия на Мондиал 2026, но това изглеждаше непостижимо на “Камп Ноу”, където привлеченият преди началото на сезона Жоан Гарсия беше наложен като титуляр.

След контузият исках да се върна на терена възможно най-бързо - започна Тер Стеген при представянето си в Жирона. - Тренирах много здраво, за да го постигна, но решението на треньора винаги трябва да се уважава. Аз го направих. Винаги му казвах, че съм на разположение. Те избраха Жоан, който върши отлична работа, и го уважавам напълно. Винаги сме имали много добри отношения. Конкуренцията помежду ни беше много здравословна. Аз исках да играя редовно. Благодарих на треньора, че ме пусна в мач за Купата на краля.”

“Раздялата с Барса беше много трудна. Все още ми е трудно да говоря за това. Много се наслаждавах да бъда с моите съотборници и щаба. В крайна сметка беше много тежко. Това е голяма промяна след почти 12 години в клуба. Имам незабравими спомени, които винаги ще нося в сърцето си. Бях капитан на Барселонa и се опитах да я представлявам на най-високо ниво и с максимално уважение”, продължи вратарят.

“Защо избрах Жирона? Когато започнахме да разговаряме, не знаехме дали това може да бъде реална опция поради много обстоятелства. В крайна сметка всички страни останаха изключително доволни, на първо място аз. Щастлив съм, че съм тук. Знам, че стилът на игра на тима ми подхожда. С опита и уменията които имам, искам да допринеса за клуба”, каза още Тер Стеген.