Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

Кенийката Бриджид Косгеи, която е бивша рекордьорка в маратона, обяви пред агенция "Франс Прес", че ще се състезава, както и четири нейни сънародници, за Турция на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028.

Сребърната медиластка от Олимпиадата в Токио през 2021 потвърди, че сънародникът ѝ Роналд Квемои, който спечели сребърния медал на Игрите в Париж през 2024, както и още трима атлети са били потърсени от турската атлетически федерация.

"Да, вярно е, смених националността си, за да стана туркиня. Беше мое решение и щастлива, че ще бягам под турското знаме, като приключи процесът", каза тя пред АФП.

Олимпийската харта изисква за всеки спортист да не се е състезавал поне три години за страна си, преди да може да представлява друга държава.

Процесът по получаване на турско поданство е започнал през 2024, уточни 31-годишната Косгеи, която е спечелила редица престижни маратони, сред които в Лондон, Чикаго, Мадрид и Токио, като беше рекордьор в дисциплината между октомври 2019 и септември 2023 с време 2:14.04 часа.

"Бегачите избраха Турция и тя ги прие. Светът е свободен при положение, че се спазват правилата", коментира Барнаба Корир от Олимпийския комитет на Кения.

Много кенийски атлети са избрали да се състезават за други страни, като сред тях е бронзовият медалист от Олимпиадата в Сидни и сребърен от Атина Бернард Лагат след това се състезава за САЩ, като стана световен шампион на 1500 и 5000 метра през 2007. Саиф Саед Шахийн стана световен шампион на 3000 метра стипълчейз за Катар през 2003 и 2005.

Снимки: Gettyimages