Юношите до 16 години на България ще участват в приятелски турнир в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще вземе участие в приятелски международен турнир в Унгария. Надпреварата ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар.

В тазгодишното издание на "Купата на Сент Ищван" ще се включат общо осем отбора - четири клубни и четири национални, сред които и подрастващи формации на Цибона, Олимпия Милано и Ховентут.

Представителният отбор на България попадна в Група А на турнира. Съперници на националите ще бъдат Унгария U16, Финландия U16 и Екселенсес Центърс (Латвия).

Мачовете за разпределение на местата до първо до осмо ще се играят на 1 февруари.

Всички двубои ще се предават на живо чрез официалния сайт на турнира.

Националите до 16 години ще се съберат на лагер в София на 24 януари (събота).

Програмата на българския тим в груповата фаза:

29 януари:

България U16 - Унгария U16 - 14:00

30 януари:

Финландия U16 - България U16 - 14:00

31 януари:

Екселенсес Центърс - България U16 - 14:00

Снимка: ФИБА