Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Юношите до 16 години на България ще участват в приятелски турнир в Унгария

Юношите до 16 години на България ще участват в приятелски турнир в Унгария

  • 22 яну 2026 | 18:28
  • 391
  • 0
Юношите до 16 години на България ще участват в приятелски турнир в Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще вземе участие в приятелски международен турнир в Унгария. Надпреварата ще се проведе между 29 януари и 1 февруари в Секешфехервар.

В тазгодишното издание на "Купата на Сент Ищван" ще се включат общо осем отбора - четири клубни и четири национални, сред които и подрастващи формации на Цибона, Олимпия Милано и Ховентут.

Представителният отбор на България попадна в Група А на турнира. Съперници на националите ще бъдат Унгария U16, Финландия U16 и Екселенсес Центърс (Латвия).

Мачовете за разпределение на местата до първо до осмо ще се играят на 1 февруари.

Всички двубои ще се предават на живо чрез официалния сайт на турнира.

Националите до 16 години ще се съберат на лагер в София на 24 януари (събота).

Програмата на българския тим в груповата фаза:

29 януари:

България U16 - Унгария U16 - 14:00

30 януари:

Финландия U16 - България U16 - 14:00

31 януари:

Екселенсес Центърс - България U16 - 14:00

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 19:52
  • 1925
  • 0
Евролигата продължава с нови шест двубоя, следете резултатите тук!

Евролигата продължава с нови шест двубоя, следете резултатите тук!

  • 22 яну 2026 | 19:30
  • 1229
  • 0
Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

Център на Цървена звезда стана MVP на кръга в Евролигата

  • 22 яну 2026 | 19:15
  • 376
  • 0
Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

  • 22 яну 2026 | 18:00
  • 407
  • 0
Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 17:43
  • 722
  • 0
Билетите за Финалната осмица осмица на efbet Купа на България вече са в продажба

Билетите за Финалната осмица осмица на efbet Купа на България вече са в продажба

  • 22 яну 2026 | 16:22
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 8651
  • 26
Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 19:52
  • 1925
  • 0
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 11828
  • 10
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: Звезда също поведе

  • 22 яну 2026 | 19:27
  • 5660
  • 1
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 17085
  • 19
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 5256
  • 3