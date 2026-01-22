Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

  • 22 яну 2026 | 18:00
  • 205
  • 0
Съотборник на Везенков оглави Топ 10 на най-добрите изпълнения на 23-ия кръг на Евролигата с гръмотевична забивка

Тайрик Джоунс зае първото място в класацията за най-добри изпълнения от 23-ия кръг на Евролигата, благодарение на изключителна забивка, която отбеляза при дебюта си в турнира с екипа на Олимпиакос.

Новото попълнение, американският център на "червено-белите", веднага заяви присъствието си в европейския си дебют. След отлична комбинация с Тайсън Уорд, Джоунс заби впечатляващо с една ръка, осигурявайки си върха в традиционния Топ 10 на турнира.

Второто място зае мощната забивка на Джейрън Блосъмгейм, след асистенция на открадналия топката Ели Окобо, докато челната тройка бе допълнена от центъра на Реал Мадрид Валтер Таварес с невероятна чадър срещу Девин Букър по време на мача между "лос бланкос" и Олимпия Милано.

Снимки: Imago

