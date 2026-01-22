Дуплантис и Стол с отличия на Шведската спортна гала за 2026 г.

Арманд Дуплантис и Даниел Стол бяха сред големите победители на Шведската спортна гала за 2026 г., която се проведе в сряда в Стокхолм. Едва на 26 години, Дуплантис беше коронясан за Спортист на годината на Швеция, с което удължи рекордната си серия до шест такива отличия от 2019 г. насам.

Сред многобройните му постижения през 2025 г. се открояват третите поредни световни титли в овчарския скок на закрито и открито, както и четирите подобрения на световния рекорд. Той завърши годината с впечатляващите 6.30 метра, постигнати на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

"Толкова съм благодарен. Никога не ми се е струвало реално да стоя тук, на тази сцена. Чувствам, че винаги забравям да благодаря на тези, които са ми помогнали – мама и татко, Деси, моята годеница, Даниел и Стина, моите агенти“, заяви Дуплантис от сцената.

"Има толкова много хора, които ми помагат непрекъснато. Имам екип около себе си с хора, които ме мотивират и ми помагат. Исках да им кажа, че съм им безкрайно благодарен. И благодаря за тази награда, тя означава много“, добави той.

Въпреки световния рекорд на Световното първенство в Токио, наградата за Постижение на годината не отиде при Дуплантис.

Това отличие беше присъдено на Даниел Стол, който спечели титлата в хвърлянето на диск в силно забавен финал в Токио. В последния си опит, под проливен дъжд, той изпрати уреда отвъд 70 метра, за да грабне третия си златен медал по драматичен начин.

"Искам да благодаря на семейството си, на приятелката ми Фани Рос и особено на моя треньор Стафан Йонсон и на цялата тренировъчна група в Малмьо. Това беше фантастична година за всички и е невероятно забавно. Гордея се с тази награда“, каза Стол в своята реч.

"Дъждът в Япония беше силен, но бяхме подготвени за това. Благодаря на целия шведски народ и на академията“, завърши той.

Снимки: Gettyimages