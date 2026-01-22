Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

Евролигата наложи финансова санкция на Партизан за поведението на привържениците му по време на домакинския мач срещу Олимпиакос в рамките на турнира. Сръбският клуб е осъден да плати глоба в размер на 21 500 евро, тъй като привържениците му запалиха димки и хвърляха предмети на игрището, нарушавайки правилата на турнира.

Официалното съобщение на Евролигата гласи:

"Партизан е наказан с глоба в размер на 21 500 евро поради запалване на факли и хвърляне на предмети на игрището по време на мача Партизан – Олимпиакос, съгласно член 29.2.д) и ж) от Дисциплинарния кодекс на Euroleague Basketball".

Партизан загуби с гръмкия резултат 66:104 от Александър Везенков и компания на 14 януари.

