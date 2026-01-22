Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

  • 22 яну 2026 | 17:43
  • 383
  • 0
Феновете на Партизан докараха глоба на клуба с поведението си срещу Олимпиакос

Евролигата наложи финансова санкция на Партизан за поведението на привържениците му по време на домакинския мач срещу Олимпиакос в рамките на турнира. Сръбският клуб е осъден да плати глоба в размер на 21 500 евро, тъй като привържениците му запалиха димки и хвърляха предмети на игрището, нарушавайки правилата на турнира.

Официалното съобщение на Евролигата гласи:

"Партизан е наказан с глоба в размер на 21 500 евро поради запалване на факли и хвърляне на предмети на игрището по време на мача Партизан – Олимпиакос, съгласно член 29.2.д) и ж) от Дисциплинарния кодекс на Euroleague Basketball".

Партизан загуби с гръмкия резултат 66:104 от Александър Везенков и компания на 14 януари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

  • 21 яну 2026 | 23:49
  • 1395
  • 0
Фенербахче обърна Виртус Болоня за победа №15 в Евролигата

Фенербахче обърна Виртус Болоня за победа №15 в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 23:37
  • 1887
  • 1
Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

Олимпиакос без основен играч срещу Анадолу Ефес

  • 21 яну 2026 | 20:09
  • 809
  • 0
Итудис: Искаме да сме като хамелеон

Итудис: Искаме да сме като хамелеон

  • 21 яну 2026 | 01:15
  • 2263
  • 3
Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 00:48
  • 1839
  • 0
Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

  • 21 яну 2026 | 00:25
  • 929
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 7491
  • 4
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 28075
  • 53
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 10016
  • 6
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 14363
  • 16
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 3652
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 17701
  • 24