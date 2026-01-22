Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

  • 22 яну 2026 | 15:15
  • 102
  • 0
Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева се справи убедително с поставената под номер 2 Юстина Микулските (Литва) с 6:0, 6:1 за малко повече от час.

Българската тийнейджърка започна много силно и спечели първите седем гейма срещу 217-ата в световната ранглиста, а след това направи още една серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така тя очаква победителката от мача между осмата в схемата Катинка фон Дайхмах (Лихтенщайн) и участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Гина Фейстел.

Янева стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на УТА.

Следвай ни:

Още от Тенис

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

  • 22 яну 2026 | 13:53
  • 2191
  • 2
Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 12:59
  • 924
  • 0
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  • 22 яну 2026 | 10:37
  • 326
  • 0
Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

  • 22 яну 2026 | 10:19
  • 1812
  • 0
Шелтън, Хачанов и Музети са в третия кръг на Australian Open

Шелтън, Хачанов и Музети са в третия кръг на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 09:18
  • 601
  • 0
Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

  • 22 яну 2026 | 07:36
  • 7587
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 22400
  • 50
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 12405
  • 8
Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

  • 22 яну 2026 | 15:22
  • 407
  • 0
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 5505
  • 4
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 4983
  • 8
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 12681
  • 20