Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева се справи убедително с поставената под номер 2 Юстина Микулските (Литва) с 6:0, 6:1 за малко повече от час.

Българската тийнейджърка започна много силно и спечели първите седем гейма срещу 217-ата в световната ранглиста, а след това направи още една серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така тя очаква победителката от мача между осмата в схемата Катинка фон Дайхмах (Лихтенщайн) и участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Гина Фейстел.

Янева стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на УТА.